دانش آموز آملی با نشان نقره اخترفیزیک جهان به زادگاهش بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، کامیار عزیزاده دانش آموز مقطع پیش دانشگاهی مرکز استعدادهای درخشان شهید بهشتی آمل تنها مازندرانی بود که در قالب تیم ایران در مسابقات اختر فیزیک جهان در کشور چین شرکت کرد و با نشان نقره این مسابقات به وطن بازگشت.

وی در خصوص سطح برگزاری مسابقات جهانی اخیرفیزیک در کشور چین گفت: این مسابقات در سطح بسیار بالایی برگزار شد و تیم اعزامی کشورمان نیز در این مسابقات پرفروغ ظاهر شد.

دارنده نشان اختر فیزیک جهان با بیان اینکه در مسابقات المپیاد جهانی 2010 اختر فیزیک 150 دانش آموز از 25 کشور جهان در چین با هم رقابت کردند، تصریح کرد: تیم اعزامی کشورمان در این المپیاد در مجموع یک طلا، چهارنقره وچهار برنز و عنوان سومی مسابقات جهانی نجوم را کسب کرد.

عزیزاده ادامه داد: مهم ترین حریف تیم ایران کشور روسیه بود که بیشترین نشان را نیز کسب کرد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان آمل در این خصوص گفت: کامیار عزیززاده دانش آموز این مرکز در سال تحصیلی گذشته در مسابقات اخترفیزیک کشور به مقام نخست دست یافته بود.

اکبر لطفی افزود: در ماه گذشته نیز دو نفر از دانش آموزان مرکزاستعدادهای درخشان آمل نشان طلا ونقره کشور را کسب کردند.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان آمل از لحاظ تعداد دانش آموزان استعدادهای درخشان رتبه های بالای استان و کشور را دارد.

در شهرستان بیش از 350 هزار نفری آمل بیش از 61 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول به تحصیل هستند.