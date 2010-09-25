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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۶

آتش سوزی پژوه مدل 83 در آمل تعجب شهروندان را برانگیخت

آتش سوزی پژوه مدل 83 در آمل تعجب شهروندان را برانگیخت

ساری - خبرگزاری مهر: یک دستگاه پژو مدل 83 در آمل به علت نامعلومی دچار آتش سوزی شد که این آتش سوزی یک علامت سئوال جدی برای دارندگان مدلهای قدیمی پژو بر جای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، این آتش سوزی شامگاه گذشته در خیابان انقلاب شهر آمل رخ داد که در پی خاموش شدن این خودرو توسط راننده و استارت به فاصله چند دقیقه به یک باره خودرو دچار آتش سوزی شد.

یکی از ماموران راهنمایی و رانندگی شهرستان آمل که در حین انجام گشت شبانه خود در مسیرحضور داشت، گفت: بر اثر آتش سوزی خودروی پژو مدل باعث شد به برخی قسمت های موتوری و جلویی خودرو آسیب جدی وارد شود.

اصغر نائیج افزود: صاحب خودرو با کپسول آتش نشانی داخل خودرو  قصد خاموش کردن ادامه آتش سوزی به دیگر قسمتها را داشتند که جوابگو نبود.

وی تصریح کرد: بلافاصله با تماس به سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی آمل پس از چند دقیقه آتش سوزی خودروی پژو خاموش شد.

وی خاطرنشان کرد: علت آتش سوزی نامشخص است و باید در این خصوص کارشناسان مربوطه اظهارنظر کنند. 

چندی قبل یک دستگاه خودروی ال90 نیز به علت نامعلومی در شهر آمل دچار آتش سوزی شده بود.

کد مطلب 1157729

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