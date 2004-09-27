يك مقام مصري سفر خود را به اسرائيل لغو كرد

يك مقام مصري كه مسؤول رسيدگي به تمهيدات و مقدمات مربوط به عقب نشيني رژيم اسرائيل از نوار غزه مي باشد در پي اقدامات تروريستي اين رژيم در سوريه و ترور يكي از رهبران حماس در اين كشور به نشانه اعتراض سفر خود را به آن رژيم لغو كرد.