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۶ مهر ۱۳۸۳، ۲۰:۲۸

در اعتراض به اقدامات تروريستي در سوريه؛

يك مقام مصري سفر خود را به اسرائيل لغو كرد

يك مقام مصري كه مسؤول رسيدگي به تمهيدات و مقدمات مربوط به عقب نشيني رژيم اسرائيل از نوار غزه مي باشد در پي اقدامات تروريستي اين رژيم در سوريه و ترور يكي از رهبران حماس در اين كشور به نشانه اعتراض سفر خود را به آن رژيم لغو كرد.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه جروزالم پست، يك سخنگوكه خواست نامش فاش نشود اعلام كرد كه عمر سليمان رئيس سازمان اطلاعاتي مصر كه قرار بود براي ملاقات با مقامات رژيم صهيونيستي وديدارازمنطقه مرزي رفح وارد اسرائيل شود سفر خود را لغو كرد.

همچنين اين سخنگوي اسرائيلي اعلام داشت كه لغو اين سفرارتباطي به ترور و بمب گذاري كه اسرائيل در ماشين يك رهبر حماس انجام داد ندارد و اين در حاليست كه مصر هنوز پيرامون اين مسئله صحبتي نكرده است.

لازم به ذكر است كه جوخه هاي ترور رژيم صهيونيستي ديروز عزالدين شيخ خليل يكي از اعضاي كادر جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) را در دمشق ترور كردند.

 

 

 

کد مطلب 115773

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