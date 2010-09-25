نماینده مازندران حریفات خود را در لیگ دسته یک شناخت

اصغر ثمربخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم قرعه ‌کشی لیگ‌ دسته یک کشتی آزاد و فرنگی فصل جدید با حضور نماینده تیم‌ها برگزار شد و تیم هیئت کشتی بهشهر در گروه یک این رقابت ها قرار گرفت.

وی تصریح کرد: تیم‌ هیئت کشتی بهشهر در گروه یک این رقابت ها با تیم های آبفای زنجان، بتن بعثت کارگران خراسان رضوی، باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت کرج و تربیت ‌بدنی نهاوند به صورت رفت و برگشت دیدار خواهد کرد.

وی اضافه کرد: مسابقات لیگ کشتی آزاد باشگاه های کشور در رشته آزاد در فصل جدید با حضور ده تیم در دو گروه پنج تیمی برگزار می شود.

رئیس هیئت کشتی مازندران با بیان اینکه ترکیب اولیه تیم کشتی هیئت بهشهر برای لیگ دسته یک مشخص شده است افزود: محمد حسنی و فرزاد عموزاده در 55 کیلوگرم، مهدی قربان نژاد و بهنام احسان پور در60 کیلوگرم، محمد یوسفی و نیما الهی در 66کیلوگرم، مرتضی رضایی قلعه و امید حسن تبار در 74 کیلوگرم، جلال زمان در 84 کیلوگرم، عباس طحان و سینا غنی زاده در96 کیلوگرم و حامد اسدی و جعفر شمس ناتری در 120 کیلوگرم کشتی گیرانی هستند که برای بهشهر به روی تشک می روند.

ثمربخش تصریح کرد: سید مصطفی میرعمادیان مدیر فنی تیم بهشهر تعیین شده و شهرام مردانی و حسین کریمی به عنوان مربی این تیم را در لیگ دسته یک همراهی خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: فصل جدید مسابقات لیگ دسته یک باشگاه های کشور قرار است پس از مسابقات جام جهانی کشتی آزاد مسکو برگزار شود.