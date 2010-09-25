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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۴۷

سازه سرای ساری میهمان شیرازی خود را با شکست بدرقه کرد

سازه سرای ساری میهمان شیرازی خود را با شکست بدرقه کرد

ساری - خبرگزاری مهر: تیم سازه سرای ساری در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور با برتری برابر نماینده فارس به مکان چهارم جدول رده بندی این رقابتها صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار سازه سرای ساری و ندسای فارس که عصر جمعه در زمین ساحلی پلاژ شهرداری ساری برگزار شد با برتری سه بر صفر نماینده مازندران پایان یافت.

برای تیم سازه سرا ساری در این دیدار عبدالله صحرایی و  مهدی داوری گلزنی کردند.

جهانگشت محمدیان و علی جاودانی صالح که قضاوت این دیدار را برعهده داشتند یک بار مجبور به استفاده از کارت قرمز و اخراج بازیکن تیم ندسا فارس شدند.

تنها نماینده فوتبال مازندران در لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور با کسب این پیروزی 9 امتیازی شد و با یک پله صعود در جدول رده بندی، به رتبه چهارم این گروه شش تیمی رسید.

تیم سازه سرای ساری در هفته هشتم این رقابتها، جمعه آینده در بوشهر به مصاف دریانوردان این شهر خواهد رفت.

کد مطلب 1157733

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