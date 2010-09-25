فولاد در دیداری دوستانه به مصاف صبا می رود

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: کاروان فولاد ظهر امروز (شنبه) عازم مشهد مقدس می شود تا اردویی شش روزه را در این شهر برپا کند.

وی افزود: تمرینات فولاد در مشهد تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت و برگزاری یک دیدار دوستانه و تدارکاتی در برابر تیم صبای قم که همزمان با فولاد در مشهد اردو زده نیز در برنامه فولاد خوزستان قرار دارد.

ابن قاسم در خصوص زمان برگزاری این دیدار گفت: این دیدار به احتمال فراوان، عصر روز چهارشنبه برگزار خواهد شد و هماهنگیهای اولیه برای برگزاری آن نیز انجام شده است.

تمرینات فولاد در مشهد، از عصر شنبه سوم تا صبح پنج شنبه هشتم مهرماه ادامه خواهد داشت و در ساعت 12 و 30 دقیقه پنج شنبه، فولادیها عازم تهران می شوند تا پس از توقفی چند ساعته در این شهر، عصر پنجشنبه به اهواز بازگردند.

تمرینات آماده سازی این تیم مجددا از روز شنبه دهم مهرماه در اهواز در دو نوبت صبح و عصر و تا زمان عزیمت به تهران برای برگزاری دیدار با راه آهن پیگیری می شود.

دیدار فولاد خوزستان با راه آهن تهران، عصر یکشنبه 18 مهرماه در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار خواهد شد.

تیمهای صبا و فولاد خوزستان اواخر مردادماه گذشته در اهواز و در چارچوب هفته پنجم مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور به دیدار هم رفتند که در آن دیدار، به تساوی بدون گل رضایت دادند.