آموزش شنا برای دانش آموزان سوم ابتدای اجباری می شود

کیومرث هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: در راستای توجه بیشتر به ورزش در مدارس، با هدف تامین سلامت جسمی و همچنین کشف و معرفی استعدادهای دانش آموزان، طرح اجباری شدن آموزش شنا درمقطع سوم ابتدایی از امسال اجرایی می شود.

وی ادامه داد: طرح اجباری کردن شنا برای دانش آموزان مقطع سوم ابتدایی در راستای سیاست های جدید وزارت آموزش و پرورش برای تقویت هر چه بیشتر ورزش های پایه در مقاطع ابتدایی و همچنین لزوم توجه بیشتر به برنامه های استعدادیابی در سنین پایه و کمک به ورزش قهرمانی در کشور اجرا می شود.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور تربیت بدنی و پرورشی، بیان داشت: برای اجرایی کردن این طرح، ادارات آموزش و پرورش در سراسر کشور باید ابتدا از امکانات و استخرهای در اختیار خود استفاده کرده و در صورتی که این امکانات جوابگو نبود، از استخرهای بخش خصوصی و همچنین تربیت بدنی استفاده کنند.

هاشمی افزود: برنامه اصلی وزارت آموزش و پرورش این است که تا پایان برنامه چشم انداز 1404 تمامی دانش آموزان کشور که از مقطع ابتدایی فارغ التحصیل می شوند آموزش شنا دیده باشند که رسیدن به این هدف می تواند گام مهمی در جهت ترویج و توسعه هر چه بیشتر ورزش در بین مردم به ویژه دانش آموزان باشد.

وی گفت: در کنار توجه به مباحث نرم افزاری در ورزش، وزارت آموزش و پرورش نگاه ویژه ای هم به توسعه امکانات سخت افزاری دارد و در همین راستا ساخت سالن های ورزشی و استخرهای سرپوشیده از ابتدای سال جاری در تمام استانها آغاز شده و این طرح با جدیت هر چه تمامتر دنبال می شود.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور تربیت بدنی و پرورش در پایان یادآور شد: متاسفانه به دلیل کمبود نیروی انسانی، بحث ورزش در مقاطع ابتدایی در کشور به کلی فراموش شده بود که با جذب 15 هزار نیروی جدید، مشکلات این بخش رفع و از مهرماه امسال زنگ ورزش در تمام مدارس ابتدایی در کشور به صدا درخواهد آمد.