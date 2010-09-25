گیلان نیازمند سالانه 4.5 میلیون تن علوفه است

مجید غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کاه برنج به عنوان "علوفه کیفی" نیست ولی با روش جدید تغذیه تحت عنوان غنی سازی کاه است، می توان علوفه را غنی و در دامداریها صنعتی استفاده کرد و وابستگی استان را تا 30 درصد کاهش داد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا غنی سازی کاه و کلش در استان انجام نمی شود، اظهار داشت: غنی سازی کردن نیازمند یکسری زیر ساختها برای دامداری ها کوچک روستایی است که باید تامین شود.

معاون جهاد کشاورزی گیلان همچنین خاطر نشان کرد: کشاورزی و دامپروری سنتی متناسب با نوع معیشت گذشته بوجود آمده اند و پاسخگوی نیازهای آن مقطع بوده ولی در شرایط امروز این شیوه پاسخگوی نیازها نیست و به دلایل مختلفی آسیبهای زیادی به محیط زیست و سرمایه های طبیعی می زند.

وی در ادامه با بیان اینکه در شرایط کنونی توسعه دامداری نیازمند نیروی انسانی تحصیل کرده و آشنا با علم روز است، یادآورشد: با توجه به گسترش دانشگاهها، توسعه آموزش و بالا رفتن سطح فرهنگ و دانش عمومی در حال حاضر باید به سمت کشاورزی و دامداری مکانیزه و صنعتی رفت تا با توجه به امکانات موجود جوابگوی نیاز جامعه شد.