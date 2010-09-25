"بدرود بغداد" عطش دیده شدن دارد

مزدک میرعابدینی بازیگر فیلم "بدورد بغداد" درباره همکاری خود با مهدی نادری به خبرنگار مهر گفت:مهدی نادری شخصیت بلند پروازی دارد به همین دلیل زمان فیلمبرداری ما بسیار با هم صحبت می کردیم و به نوعی من به نگاه وی و فضای کار نزدیک شده بودم. من همیشه در فیلم هایی چون "آن جا" و "بدورد بغداد" که به فضای انها علاقمندم و نقشهایم را دوست دارم، درگیر کار می شوم.

وی افزود:ما در فیلم "بدورد بغداد" برای اینکه بتوانیم به یک لهجه مناسب انگلیسی برسیم، خیلی سختی کشیدیم. به غیر از شخصیت فرمانده و شخصیت سربازی که در طول فیلم خودکشی می کند، دیگر بازیگری نداشتیم که بتواند با لهجه خوب به این زبان صحبت کند. در این زمینه فقری وجود داشت و ما با آگاهی به این موضوع کار را شروع کردیم. نادری نیز خیلی نگران این مسئله بود.

این بازیگر در ادامه با اشاره به فیلم "خانه ای از شن و مه" ادامه داد:دراین فیلم بن کینگزلی نقش یک ایرانی را بازی می کند. لهجه این شخصیت خیلی بد بود. اما در "بدرود بغداد" تلاش کردیم، به نوعی امریکایی صحبت کنیم که اگر یک مخاطب خارجی این فیلم را دید، درگیر مشکلات زبان نشود تا از موضوع فیلم عقب بماند.

وی در ادامه بیان کرد: جدا از مسائل سیاسی، "بدرود بغداد" به لحاظ فیلمبرداری، صدابرداری و کارگردانی، می تواند نماینده مناسبی برای سینمای ایران در اسکار باشد. من شخصا در همان ابتدا فکر می کردم برای شروع این فیلم با سنگ بزرگی روبرو هستیم. اما کم کم با زحمتهای گروه فیلم برایم جدی تر شد و خودم نیز درگیر آن شدم. با وجود بی مهری جشنواره فجر به فیلم اما فکر می کنم نتیجه آن قابل قبول است. همیشه باید در ابتدا وجه جهانی یک فیلم در ایران مشخص شود تا بعد در داخل کشور مورد توجه قرار بگیرد.

در نگاه ایرانیان قضاوت وجود دارد، اما در رفتار امریکایها خشونت دیده می‌شود. من تفاوت‌های این دو زندگی را پیدا کردم و در بازی از آنها بهره بردم

میرعابدینی با اشاره به فعالیت خود در سینما، گفت: من سینما را در امریکا خواندم. در ابتدا کارم با فیلمسازی شروع کردم. اما حضورم در کارگاههای بازیگری داستین هافمن تاثیر زیادی بر روی من گذاشت. از همین زمان تصمیم گرفتم کار بازیگری را در سینما دنبال کنم.

وی درباره ویژگیهای نقش خود در "بدورد بغداد" افزود: من شخصا هم امریکا و هم در ایران زندگی کرده ام. به همین دلیل ویژگی های رفتاری یک سرباز امریکایی را می شناسم. می دانستم اضافه کردن چه نوعی حرکتی می تواند نقشم را باور پذیرتر کند. در نگاه ایرانیان قضاوت وجود دارد، اما در رفتار امریکایها خشونت دیده می شود. من تفاوت های این دو زندگی را پیدا کردم و در بازی از آنها بهره بردم.

میرعابدینی ادامه داد:فیلم "بدورد بغداد" عطش دیده شدن دارد. فیلم تلاش عواملی را نشان می دهد که می خواهند بگویند، ما نیز می توانیم. البته اندوه عصبانیت نیز در آن دیده می شود. این فیلم فریاد برای سینمایی است که خود را بر خلاف آثار دیگر بدون حرف بلکه با عمل نشان می دهد. "بدورد بغداد" گام های اولیه نوجوانی است که می‌خواهد رشد کند.

وی افزود: شاید این فیلم مشکلاتی در فیلمنامه داشته باشد، اما به لحاظ فنی وساختار سینمایی کار قابل دفاعی است و فکر می‌کنم خودش را نشان می دهد. این فیلم می تواند با توجه به سلیقه آکادمی اسکار انتخاب مناسبی باشد. اما به هر حال شباهت‌هایی به "قفسه رنج" دارد و همچنین با توجه به طولانی شدن جنگ امریکا و عراق و شرایط دیگر کشورها مردم خسته اند و ممکن است این موارد نیز فیلم را تحت الشعاع قرار دهد.

این بازیگر سینما خاطر نشان کرد: همانطور که می دانید مهدی نادری سالها تلاش کرد تا شرایط ساخت این فیلم را مهیا کند. در زمان فیلمبرداری عنوان می کرد، علاقمند است "بدرود بغداد" به لحاظ موضوع انسانی که به تصویر می کشد، توسط سیاستمداران و روسای جمهوری کشورها دیده شود. به هر حال در اسکار تلاش همه کشورها از تمام نقطه دنیا به نمایش در می آید، سیاست و موارد حاشیه ای می تواند در این انتخابها تاثیر بگذارد.

مزدک میر عابدینی تاکنون در فیلم های "آن جا" عبدالرضا کاهانی و "بدورد بغداد" بازی و همچنین فیلم های "مسافر کش"، "کتاب قرمز" و ... را نیز کارگردانی کرده است. وی هم اکنون مشغول نگارش فیلمنامه ای با عنوان "مسکن آناناس" است.