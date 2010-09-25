8787 کیلومتر راه روستایی در گیلان ساخته شده است

سبحان الله علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت راه در توسعه روستاهای استان افزود: راه ارتباطی در دنیا یکی از اساسی‌ ترین عوامل توسعه است که برای روستاها نیز از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار است.

وی ارائه امکانات بیشتر را در روستاها اصلی ‌ترین عامل برای جلوگیری از مهاجرت روستاها دانست و اظهارداشت: با توجه به تبعات مهاجرت روستائیان به شهر هزینه کردن در روستاها بهترین سرمایه ‌گذاری است.

مدیرکل راه و ترابری گیلان همچنین اصلی‌ ترین وظیفه این اداره کل را نگهداری از راهها اعلام کرد و افزود: ارتقاء کیفیت عملیات راهداری، لکه‌ گیری، نصب تابلو علائم، بهسازی وضعیت راه از برنامه ‌های راهداری است.

وی ارتقاء ایمنی و ایمن ‌سازی راهها، اصلاح تقاطع حادثه خیز، هم سطح کردن راههای روستایی با جادههای اصلی، گسترش مطالعات نقاط پر حادثه، اصلاح قوسها و روشنایی مقاطع مه‌ گیر را از دیگر وظایف مستمر در دست اقدام راه و ترابری اعلام کرد.

علیپور در ادامه هزینه نگهداری سالیانه راهها و جادهها در استان را به ازای هرکیلومتر150 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: طبق استاندارد جهانی سه تا شش درصد هزینه ساخت راه٬ برای نگهداری آن طی یک دوره زمانی 40 تا 50 ساله هزینه می شود.

وی درخصوص مشخصات راهها و جادههای استان اظهارداشت: طول بزرگراه گیلان 347.65 کیلومتر و آزاد راه قزوین ـ رشت نیز با عدم احتساب 11 کیلومتر مسیر رودبارـ منجیل 53 کیلومتر است.

مدیرکل راه و ترابری گیلان گفت: طول راه همسنگ استان که به معنای مجموع طول راههای اصلی٬ فرعی و راه روستایی است 10 هزار و 342 کیلومتر است، که از این میان 312 کیلومتر مربوط به راه اصلی٬ هزار و 642 کیلومتر مربوط به راه فرعی و هشت هزارو 787 کیلومتر مربوط به راه روستایی است.

وی تعداد پلهای استان را نسبت به سایر استانها بسیار عجیب توصیف کرد و افزود: استان گیلان دارای 15 هزارو 950 پل با مساحت 143 هزارو 550 مترمربع است که این رقم بالا ناشی از نوع بافت خاص استان است که در سطح کشور به جزء استانهای شمالی رقم عجیبی بوده٬ به طوری که مسئولان کشور را نیز به تعجب وا می دارد.

علیپور گفت: استان گیلان دارای 11 تونل به طول دو هزارو 712 متر است که از این میان پنج دستگاه تونل مجهز به سیستم روشنایی هستند و همچنین 15 مورد گردنه به طول 97 کیلومتر در گیلان وجود دارد.

وی ادامه داد: استان گیلان همچنین دارای 52 دستگاه پل عابر پیاده است که 13 پروژه دیگر پل عابرپیاده نیز در حال اجراست.

مدیرکل راه و ترابری گیلان در بیان ایمنی راههای استان گفت: تلاش برای ارتقاء افزایش ایمنی راهها و عدم ایمنی راهها دومقوله کاملا متفاوت هستند، افزایش ایمنی راهها نیازمند افزایش تخصیص اعتبارات ملی و استانی است و این امر به هیچ وجه به معنای عدم ایمنی راهها نیست اما متاسفانه عده ای به قصد سوء استفاده٬ راههای استان را نا ایمن جلوه داده و سوانح رانندگی را ناشی از عدم امنیت راههای استان اعلام می کنند حال آنکه به استناد گزارش پلیس راه گیلان بسیاری از سوانح رانندگی مربوط به عامل انسانی بوده و موضوع راه نقشی در این زمینه ندارد.

وی گفت: در سال 88 با ابلاغ رئیس جمهور٬ آئین نامه کمیسیون مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی به استانها اعلام شد، رئیس این کمیسیون در استان گیلان معاون عمرانی استاندار و دبیر آن مدیرکل راه و ترابری استان است و این کمیسیون که متشکل از دستگاههای مختلف موثر در زمینه حمل و نقل و رانندگی است، جلساتی را در هردوره زمانی برگزار می کند.

علیپور ادامه داد: مسئولیت این دستگاهها به تفکیک و با امضای ریاست جمهوری مشخص شده و این کمیسیون دارای تعدادی اعضای ثابت و غیر ثابت است که مدیرکل هلال احمر٬ مدیر اورژانس استان٬ رئیس پلیس راه استان و مدیرکل مخابرات از جمله اعضای ثابت این کمیسیون هستند.

وی همچنین دربیان آمار ایمنی راه و ترابری گیلان در سال گذشته گفت: در سال گذشته به رغم رفع نقاط پرحادثه٬ 44 مورد ایمن سازی و ساماندهی مقاطع پرحادثه٬ 108 مورد ایمن سازی حاشیه مدارس٬ راه اندازی خطوط آنلاین تردد شمار و نصب سه دستگاه دوربین نظارتی و کنترل و هدایت ترافیک در جادهها از جمله اقدامات این اداره کل در زمینه ایمن سازی جادهها بوده است.

مدیرکل راه و ترابری گیلان با اشاره به سیاست اولویت دولت در زمینه اجرای آسفالت راه روستایی خاطر نشان کرد: یکی از اهداف مهم دولت احمدی نژاد خدمات رسانی به روستاهاست که یکی از بارزترین مصادیق این خدمت، آسفالت راه روستایی است و براساس آمار سال 85 در گیلان٬ تعداد هزارو 475 روستای بالای 50 خانوار وجود دارد، که هزارو 225 روستا معادل 83 درصد کل روستاها آسفالت شده است.

مدیرکل راه و ترابری گیلان همچنین گفت: در گیلان از هفته دولت سال 88 تا هفته دولت سال جاری 362 کیلومتر راه روستایی در 328 روستا آسفالت شده که در اجرای آن 506 میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.

وی گفت: دولت در برنامه ریزی برای آسفالت راه روستایی تلاش می کند و چنانچه مسئولان محلی مانند شوراها و دهیاریها در راستای آسفالت راه روستایی اقدامات مقدماتی مانند آزاد سازی راهها را انجام دهند، گرفتن اعتبارات مربوطه و اجرای نهضت آسفالت روستایی با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.