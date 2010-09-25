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۳ مهر ۱۳۸۹، ۸:۱۶

سلطانی در فیلم "مار" احمدلو بازی می‌کند

سلطانی در فیلم "مار" احمدلو بازی می‌کند

شاهد احمدلو به زودی ساخت تله فیلم "مار" را با بازی مهدی سلطانی و تهیه‌کنندگی حسین طاهری آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم تلویزیونی به سفارش سیمافیلم و بر مبنای فیلمنامه مهدی بهپور ساخته می‌شود و داستان آن درباره احمد کاویان، سرگرد اداره آگاهی است که با وجود مخالفت همکارانش موفق می‌شود قاتلی به نام قاسم را که به تازگی به قتل پیرزنی ثروتمند متهم شده است با حکم قاضی آزاد کرده  تا بتواند تحقیقاتش را کامل کند. در روند پیگیری پرونده سرگرد کاویان به هوشنگ برادرزاده مقتول ظنین می‌شود و ...

تله فیلم "مار" در مراحل پایانی پپش تولید است و در تهران تصویربرداری می شود. مهدی سلطانی، هومن برق نورد، بابک کشوری، علیرضا مهران، الهام شکیب، نسیم آریا، شهاب حسین‌پور و ... در این فیلم بازی می‌کنند.

عواملی که تاکنون برای همکاری در این تله فیلم قطعی شده‌اند عبارتند از دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: مهرداد یزدانی،  مدیر تولید: رضا بشیری، طراح صحنه و لباس: محسن غلامی و طراح گریم: حسین اردستانی.

کد مطلب 1157757

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