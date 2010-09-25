حساب یارانه نقدی را مدیریت می کنیم/ کاری به سایر حساب های مردم نداریم

بهروز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه مدیریت در این حسابها فقط در خصوص پولی است که قرار است برای هدفمند کردن یارانه ها به مردم اختصاص یابد و نه چیز دیگر، اضافه کرد: ما به جزئیات حسابهای مردم کاری نداریم و فقط درمورد مبلغی که قرار است به عنوان یارانه در اختیار مردم قرار گیرد اعمال مدیریت می شود.

وی تصریح کرد: چنانچه فردی اطلاعات اقتصادی را غلط به ما داده باشد و یا اساسا ما به دلیل اشتباه محاسباتی این رقم را بیشتر و یا کمتر پرداخت کرده باشیم به وسیله ارتباطی که با نظام بانکی داریم می توانیم نسبت به استرداد یا افزودن به مبلغ مورد اشاره اقدام کنیم و این اختیاری است که قانون به ما داده و تکلیفی است که برعهده ماست.

مرادی در پاسخ به این پرسش که آیا اعمال مدیریت در حساب شخصی افراد که ممکن است با آن امورات مختلف بانکی انجام دهند درست است اظهار داشت: ما فقط در مورد آن پولی که به حساب افراد واریز می کنیم اجازه اعمال مدیریت داریم و کاری به زوایای دیگر حساب شخص نداریم. در واقع دخل و تصرف ما تا اندازه ای است که قانون برای این کار در نظر گرفته و اجازه ورود داده است.

در تعهد نامه کتبی الکترونیکی که در سامانه وزارت رفاه آمده، تصریح شده است: " به سازمان هدفمندی یارانه ها اجازه می دهم: در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده در فرم اطلاعات اقتصادی خانوار یا به هر دلیل دیگر یا اشتباه واریزی به حسابم ، معادل کلیه وجوهی که به ناحق و بر خلاف مفاد قانون هدفمند کردن یارانه ها و مقررات و ضوابط اجرایی آن واریز شده است از حسابهای اینجانب برداشت کند و بانکهای مربوطه با اعلام سازمان ، مکلف به انجام آن می باشند.