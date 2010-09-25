پایتخت سیب ایران میزبان دو میلیون هنردوست می شود

نماینده مردم دماوند در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند پیرامون جشنواره فوق با اشاره به جشنواره های سالهای گذشته سیب یادآور شد: متاسفانه برگزاری جشنواره سیب طی سالهای گذشته در شهرستان دماوند به رغم زحمات فراوان مسئولان سودی برای کشاورزان زحمتکش این دیار دربرنداشت.

این مسئول خواستار عزمی عمومی برای ارائه بهترین میزبانی در شهرستان دماوند شد و افزود: تا روزهای پایانی مهر ماه فرصت چندانی باقی نمانده و مردم و مسئولان می بایست با همیاری و همکاری، بهترین اوقات را برای این حجم از هنردوستان ایرانی فراهم آورد.

وی از برگزاری کنسرت چند خواننده مشهور ملی ایران در دماوند خبر داد و خاطرنشان کرد: در ایام یاد شده علاوه بر نمایش فیلمهای کوتاه مختلف، کنسرت چند خواننده مشهور ملی ایرانی نیز برگزار می شود که این امر بر رونق جشنواره مذکور خواهد افزود.

رامین رونق اقتصادی بارزترین محصول شهرستان دماوند را درگرو برگزاری هرچه بهتر این جشنواره دانست و عنوان کرد: حضور جمع کثیری از هنرمندان و هنردوستان در شهرستان دماوند فرصتی مناسب برای شناساندن فرهنگ غنی، مردم میهان نواز، آب و هوای متبوع و محصول سیب است تا اقتصاد این دیار به سوی رشد و ترقی سوق داده شود.

نماینده مردم رودهن، دماوند و فیروزکوه با بیان اینکه مردم عضو اصلی برگزار کننده جشنواره سیب خواهند بود، گفت: مردم در تمامی اقشار می بایست جشنواره فیلم کوتاه طریقت را به عنوان فرصتی مناسب شمرده و محصولات بومی، غذاهای محلی، لباسهای سنتی و فرهنگ غنی خود را با قیمتهایی مناسب و در اماکن عمومی عرضه کنند تا همه هنرمندان و هنردوستان، پایتخت سیب ایران را به یادی خوش ترک کنند.

جشنواره فیلم کوتاه طریقت از 26 مهر ماه سال جاری در چهار شهر شهرستان دماوند آغاز و طی چهار روز متوالی فیلمهای کوتاه هنرمندان سراسر کشور را به نمایش خواهد گذاشت.

سیب از جمله محوریترین مباحث فیلمهای این جشنواره هنری محسوب می شود.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد و سیب از عمده ترین محصولات این شهرستان است.