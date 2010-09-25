به گزارش خبرنگار مهر، آئین پایانی یازدهمین جشنواره فیلم دفاع مقدس جمعه شب دوم مهرماه در تالار وحدت برگزار شد، اجرای این مراسم را سیدجواد هاشمی برعهده داشت و جایزه بهترین فیلم به "فرزند خاک" به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر رسید.

حمید فرخ‌نژاد برای بازی در فیلمهای سینمایی "دموکراسی تو روز روشن" و "شب واقعه" جایزه بهترین بازیگر مرد را گرفت و آن را به دختر شهید غلامرضا رهبر تقدیم و از این شهید بزرگوار تجلیل کرد. در این بخش از بازی مرحوم خسرو شکیبایی در "اتوبوس شب" تجلیل شد.

در بخش بهترین بازیگر زن یازدهمین جشنواره فیلم دفاع مقدس هنگامه قاضیانی برای بازی در فیلم سینمایی "بیداری رویاها" و پانته‌آ بهرام برای بازی در "بدرود در بغداد" جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کردند و از بازی مهتاب نصیرپور در "فرزند خاک" تقدیر شد.

در مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره فیلم دفاع مقدس سردار محمدرضا نقدی، رامین مهمان‌پرست، محمد خزاعی، علیرضا افشار، محمدرضا شرف‌الدین، محمدرضا جعفری‌جلوه، فرج‌الله سلحشور، سعید سهیلی، علی شاه‌حاتمی، محمدعلی نجفی، حمید فرخ‌نژاد، علی نصیریان، هنگامه قاضیانی، محمدعلی باشه‌آهنگر، رضا ایرانمنش، رضا برجی، جواد جباری، مرتضی رزاق‌کریمی، علیرضا امینی، مهرداد اسکویی، علی ژکان، بیژن میرباقری، محمدحسین جعفریان، سعید ابوطالب، محمد آفریده، حبیب‌الله کاسه‌ساز، محسن علی‌اکبری، رسول صدرعاملی، برزو ارجمند، علی دهکردی، قاسم زارع، افسانه بایگان، قاسم زارع، حسین زندباف، فریبا کوثری، مهدی نادری، حسین مسافرآستانه، علیرضا غفاری، احمد کاوری، مهدی فیوضی، رضا ناجی، حشمت آرمیده، شهاب‌الدین عادل، کامران ملکی، محمد احمدی، علی‌اکبر قاضی‌نظام، آهو خردمند، ناصر هاشم‌زاده، پژمان لشگری‌پور، محمود گبرلو، محمدرضا آهنج، علی آشتیانی‌پور، سعید سعدی، محمدرضا عرب و عزیزالله‌ حاجی‌مشهدی حضور داشتند.

