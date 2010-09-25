رئیس دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه شیراز به عنوان مطلع احضار شده بود

حجت الاسلام ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با خبر دستگیری رئیس دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در شیراز که از سوی رسانه های خارجی منعکس شده بود گفت: پس از نماز جمعه عده ای درب خانه آقای دستغیب به عنوان معترض نسبت به مواضع وی تجمع کرده بودند که نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در شیراز جهت آرام کردن فضا در آن جمع حاضر شده و همین امر موجب سوء تفاهمی برای آقای دستغیب شده بود.

وی افزود: آقای دستغیب این موضوع را به دستگاه قضایی شیراز اطلاع داده بود و آنها نیز بدین واسطه آقای ولدان را جهت ارائه توضیحاتی احضار کرده بودند.

معاون امور استانهای شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تاکید کرد: در این پرونده هیچ اتهامی متوجه آقای ولدان نبود و وی به عنوان مطلع احضار شده بود.