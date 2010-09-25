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۳ مهر ۱۳۸۹، ۸:۴۸

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از خبرگزاریها به شرح زیر است.

- محمود احمدی نژاد: ایران زمانی که اطمینان داشته باشد که سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی خود را بدست خواهد آورد ممکن است توقف غنی سازی بیست درصد را مورد بررسی قرار دهد.

- سازمان کنفرانس اسلامی اقدام تروریستی مهاباد را محکوم کرد.

- علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس پیوستن رژیم اسرائیل به ان پی تی را یک ضرورت دانست.

- رابرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه خواستار عضویت حداقل دو کشور آفریقایی در شورای امنیت سازمان ملل متحد شد.

- رئیس جمهوری آرژانتین در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادعای کهنه و دروغین علیه ایران در بمب گذاری مرکز یهودیان آرژانتین (آمیا) را تکرار کرد.

اوباما: انتخابات سودان باید به موقع و به شیوه ای مسالمت آمیز پیش برود.

- اوباما به اظهارات محمود احمدی نژاد درباره یازده سپتامبر واکنش نشان داد.

- لوکاشنکو به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری بلاروس در ماه دسامبر ثبت نام کرد.

- یک ماهیگیر فلسطینی در نوار غزه از سوی نیروی دریایی رژیم اسرائیل کشته شد.

- وزیر دفاع فرانسه: پاریس در صدد اقدام نظامی علیه القاعده در شمال آفریقا برای آزاد کردن گروگانهایش نیست.

- فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه: اصلاحات مربوط به سن بازنشستگی علی رغم اعتراض ها در فرانسه به پیش خواهد رفت.

- لولا داسیلوا رئیس جمهوری برزیل بزرگترین فرایند آزاد سازی اقتصادی را در تاریخ این کشور آغاز می کند.

کد مطلب 1157773

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