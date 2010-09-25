عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- محمود احمدی نژاد: ایران زمانی که اطمینان داشته باشد که سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی خود را بدست خواهد آورد ممکن است توقف غنی سازی بیست درصد را مورد بررسی قرار دهد.
- سازمان کنفرانس اسلامی اقدام تروریستی مهاباد را محکوم کرد.
- علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس پیوستن رژیم اسرائیل به ان پی تی را یک ضرورت دانست.
- رابرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه خواستار عضویت حداقل دو کشور آفریقایی در شورای امنیت سازمان ملل متحد شد.
- رئیس جمهوری آرژانتین در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادعای کهنه و دروغین علیه ایران در بمب گذاری مرکز یهودیان آرژانتین (آمیا) را تکرار کرد.
اوباما: انتخابات سودان باید به موقع و به شیوه ای مسالمت آمیز پیش برود.
- اوباما به اظهارات محمود احمدی نژاد درباره یازده سپتامبر واکنش نشان داد.
- لوکاشنکو به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری بلاروس در ماه دسامبر ثبت نام کرد.
- یک ماهیگیر فلسطینی در نوار غزه از سوی نیروی دریایی رژیم اسرائیل کشته شد.
- وزیر دفاع فرانسه: پاریس در صدد اقدام نظامی علیه القاعده در شمال آفریقا برای آزاد کردن گروگانهایش نیست.
- فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه: اصلاحات مربوط به سن بازنشستگی علی رغم اعتراض ها در فرانسه به پیش خواهد رفت.
- لولا داسیلوا رئیس جمهوری برزیل بزرگترین فرایند آزاد سازی اقتصادی را در تاریخ این کشور آغاز می کند.
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