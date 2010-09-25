علی صالح آبادی در گفتگو با مهر در مورد پذیرش سهام عدالت در بورس گفت: با پذیرش شرکتهای سرمایه گذاری استانی در بورس یا فرابورس، البته در صورت درخواست از سوی آنها، شرایط انجام معاملات سهام عدالت در این بازارها فراهم می شود.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار بر تکمیل پرتفوی سهامی که دولت آن را به این شرکتها واگذار خواهد کرد، تاکید کرد و افزود: با این امر دیگر ورودی و خروجی برای سهام عدالت نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه با مشخص شدن این وضعیت، پذیرش شرکتهای سرمایه گذاری استانی در بورس امکانپذیر می شود، عنوان کرد: البته پذیرش این شرکتها در مراحل اجرایی قرار دارد.
صالحآبادی با اشاره به اینکه کار واگذاری سهام عدالت به مشمولان دریافت این نوع سهام در مراحل پایانی خود قرار دارد، تصریح کرد: شرکتهای سرمایه گذاری استانی پس از اتمام واگذاری ها می توانند نسبت به خرید و فروش سهام عدالت در بورس یا فرابورس اقدام نمایند.
نقد شوندگی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش نقد شوندگی بازار سرمایه خبرداد و گفت: از ابتدای سال تاکنون حجم معاملات بورس و اوراق بهادار بیش از 10 هزار میلیارد تومان بوده است.
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