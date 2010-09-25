علی صالح آبادی در گفتگو با مهر در مورد پذیرش سهام عدالت در بورس گفت: با پذیرش شرکتهای سرمایه گذاری استانی در بورس یا فرابورس، البته در صورت درخواست از سوی آنها، شرایط انجام معاملات سهام عدالت در این بازارها فراهم می شود.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار بر تکمیل پرتفوی سهامی که دولت آن را به این شرکتها واگذار خواهد کرد، تاکید کرد و افزود: با این امر دیگر ورودی و خروجی برای سهام عدالت نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه با مشخص شدن این وضعیت، پذیرش شرکتهای سرمایه گذاری استانی در بورس امکانپذیر می شود، عنوان کرد: البته پذیرش این شرکتها در مراحل اجرایی قرار دارد.

صالح‌آبادی با اشاره به اینکه کار واگذاری سهام عدالت به مشمولان دریافت این نوع سهام در مراحل پایانی خود قرار دارد، تصریح کرد: شرکتهای سرمایه گذاری استانی پس از اتمام واگذاری ها می توانند نسبت به خرید و فروش سهام عدالت در بورس یا فرابورس اقدام نمایند.

نقد شوندگی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش نقد شوندگی بازار سرمایه خبرداد و گفت:‌ از ابتدای سال تاکنون حجم معاملات بورس و اوراق بهادار بیش از 10 هزار میلیارد تومان بوده است.

وی همچنین حجم معاملات سال گذشته دراین بازار را حدود 18 هزارو 500 میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: برای ایجاد اطمینان در بازار سرمایه کشور نه تنها ضمانت نامه های اجرایی مناسب وجود دارد، بلکه تمام مقررات، دستورالعملها و آئین نامه های لازم نیز تدوین شده است.

صالح‌آبادی تضعیف بازارهای رقیب، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، افزایش سودآوری شرکتها ورود شرکتهای جذاب به بورس، توسعه زیرساختهای بورس و غیره را از دلایل بهبود وضعیت بورس کشور اعلام کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه گذاران و ایرانیان مقیم خارج از کشور توصیه کرد که با توجه به بالابودن بازدهی بازار سرمایه کشور در این بازار سرمایه گذاری نمایند. این سرمایه گذاران از طریق کارگزاران بورس می توانند در بازار سرمایه کشور بدون نیاز به حضور فیزیکی سرمایه گذاری نمایند.