  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۳ مهر ۱۳۸۹، ۸:۵۹

در گفتگو با مهر اعلام شد:

پیش بینی افزایش ترافیک پایتخت از ساعت 8:30 دقیقه صبح

پیش بینی افزایش ترافیک پایتخت از ساعت 8:30 دقیقه صبح

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: بر اساس برنامه ریزی ساعت کار سفرهای اداری و مشاغل آزاد پیش بینی می شود بیشترین حجم تردد خودرو از ساعت 8:30 دقیقه صبح آغاز و در این ساعت ترافیک بیشتر شود.

سید جعفر هاشمی تشکری در حاشیه جلسه ستاد هماهنگی دستگاههای مرتبط با ترافیک هفته اول مهرماه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا ساعت 8 صبح مشکل جدی در زمینه ترافیک نداشتیم و در بیشتر بزرگراههای تهران از جمله شهید همت، شهید نوری و شهید صدر به جز بزرگراههای چمران و بخشهایی از یادگار امام تقریبا ترافیک سنگین است.

وی وضعیت ترافیک صبح شنبه را نسبت به هفته قبل از مهرماه مطلوب ارزیابی کرد و افزود: این نشان می دهد که توزیع زمانی آثار خوبی بر ترافیک داشته اما باید در نظر داشت که شکل گیری ترافیک از ساعت 8:30 صبح آغاز می شود.

کد مطلب 1157778

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها