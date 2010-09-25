پیش بینی افزایش ترافیک پایتخت از ساعت 8:30 دقیقه صبح

سید جعفر هاشمی تشکری در حاشیه جلسه ستاد هماهنگی دستگاههای مرتبط با ترافیک هفته اول مهرماه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا ساعت 8 صبح مشکل جدی در زمینه ترافیک نداشتیم و در بیشتر بزرگراههای تهران از جمله شهید همت، شهید نوری و شهید صدر به جز بزرگراههای چمران و بخشهایی از یادگار امام تقریبا ترافیک سنگین است.

وی وضعیت ترافیک صبح شنبه را نسبت به هفته قبل از مهرماه مطلوب ارزیابی کرد و افزود: این نشان می دهد که توزیع زمانی آثار خوبی بر ترافیک داشته اما باید در نظر داشت که شکل گیری ترافیک از ساعت 8:30 صبح آغاز می شود.