45 درصد فرماندهان پایگاهای بسیج گلستان مدیران کل هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ داریوش الازمنی صبح شنبه در نشست با کارکنان حمل و نقل گلستان افزود: در استان گلستان 70 رده مقاومت به عنوان پایگاه بسیج با عضویت بیش از هشت هزار بسیجی فعالیت دارد.

وی با اظهار تقدیر از حضور فعال بسیجیان پایگاه شهید مصطفی خمینی در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی استان آمار جامعی از سازمان بسیج کارمندان و کارگران سپاه نینوا استان گلستان را تشریح کرد.



فرمانده بسیج سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور از تشکیل بسیج سراسری رانندگان و فعالان حمل و نقل در کشور خبر داد.



گلیج اظهار داشت: از حضور اکثریتی کارکنان اداره کل حمل و نقل استان در بسیج ابراز خشنودی می شود و امید است که استوارتر از قبل و با گرامیداشت یاد و خاطره حماسه سازان دوران دفاع مقدس، اسلام و انقلاب را از شر دشمنان و توطئه گران مصون بدارند.

علی لطفی مدیر کل حمل و نقل گلستان پس از عرض خیر مقدم به مهمانان و حاضرین گزارشی از عملکرد پایگاه بسیج شهید مصطفی خمینی اداره کل ارائه و بسیجیان اداره را در رده های مختلف بسیج معرفی نمود.