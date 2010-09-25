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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۲

سقای بی ریا:

جوانان شبکه های اینترنتی ترویج اسلام را راه اندازی کنند

جوانان شبکه های اینترنتی ترویج اسلام را راه اندازی کنند

سمنان - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت گفت: در عصر کنونی باید جوانانی که در محیط‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند شبکه‌ های برای تبلیغ اسلام راه‌اندازی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجت الاسلام محمد ناصر سقای بی ریا شامگاه جمعه در آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس در مسجد ولیعصر(عج) سمنان گفت: دشمنان امروز با ورود به اینترنت و ماهواره ها در بین جوانان ما رسوخ کرده اند.

وی با بیان اینکه باید طوری عمل کنیم که اجازه آلوده کردن فکر جوانان را از دشمنان بگیریم، گفت: در سطح بین‌‌المللی باید از طریق نرم‌افزاری برای آگاهی در مورد اسلام تلاش شود.

مشاور رئیس جمهور با اشاره به اینکه اگر مردم دنیا از آموزه‌های اسلام آگاه شوند دیگر اسلام را رها نمی‌کنند، گفت: سیاست های این نظام برخواسته از آموزه های دینی اسلام است.

به گفته وی، اگر به دستورات اسلام به طور کامل عمل کنیم مشکلات در جامعه به حداقل خود خواهند رسید.

مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت گفت: سیاست های نظام اسلامی ریشه در دین مبین اسلام و قرآن کریم دارد.

سقای بی ریا با بیان اینکه هدف دشمنان در جسارت اخیر به قرآن کریم مقابل هم قرار دادن اسلام و مسیحیت بود، گفت: دشمنان می خواستند از این شرایط به نفع خود استفاده نمایند.

وی تصریح کرد: درایت رهبری در موضع گیری به جا در برابر این فتنه باعث بی نتیجه شدن هدف دشمنان در این اهانت شد.

کد مطلب 1157785

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