به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان با بیان خبر فوق اظهار داشت: کمیته فنی فدراسیون فوتبال شکل بسیار خوبی گرفته و همه سرمربیان تیمهای بزگسال، امید، جوانان و نوجوانان در آن گزارش عملکرد خودشان را میدهند و بحثهای مفید و موثری در آن صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه منصور ابراهیم زاده هم به عنوان نماینده باشگاهها در این نشست حضور دارد، افزود: روز جمعه هم با امیر قلعهنویی صحبت کردم و ایشان هم قبول کرد تا به عنوان دومین نماینده باشگاهها در کمیته فنی حضور یابند. ضمن اینکه باید یک مربی از لیگ دسته اول هم به این جمع اضافه شود.
رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان با بیان اینکه قطعا نظرات این افراد بسیار تاثیر گذار است و میتوانند تعامل بسیار خوبی را بین مربیان تیم ملی و باشگاهها ایجاد میکند، خاطرنشان کرد: در این نشست تمامی امور با تعامل، هماهنگی و همفکری پیش میرود و اگر در مواردی تفاهم بین حاضران پیش نیامد، ما برای حل آن تصمیم گیری خواهیم کرد.
کفاشیان همچنین گفت: در مورد بازیکنان مشترک تیم بزرگسال و امید، قطبی و پیروانی با همدیگر صحبت کرده و این مسئله درون کمیته فنی به بهترین شکل حل شد. ضمن اینکه قطبی برای غرب آسیا قصد داشت خلعتبری و حدادی فر با به اردن ببرد که با توجه به بازی حساس تیم ذوب آهن برابر الهلال، این تعامل ایجاد شد که این دو بازیکن در اختیار تیم باشگاهی خود قرار بگیرند.
نظر شما