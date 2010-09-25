اختتامیه مسابقه زیباسازی شهر مکه دوشنبه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه مسابقه اسلامی زیباسازی مکه با موضوع "به عشق مکه جمع می شویم" دوشنبه هفته جاری در شهر جده برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، در حاشیه‌ این جشن، نمایشگاهی از نقاشیهای دیواری آثار برگزیده‌ این دوره از مسابقات در دوازده نقطه‌ شهر تا تاریخ 6 اکتبر برپا می شود.

این آثار الهام گرفته از عناصر محیط زیست شهر مکه (طبیعت فضا، عناصر معماری و صنایع دستی) و همچینین میراث اسلامی (علوم انسانی، تزئینات ساختمانی و خط عربی) است.

کمیته داوری این دوره از مسابقات را مهندس محمد سعید فارسی، دکتر مصطفی الرزاز استاد هنر دانشگاه مصر، دکتر ذوالحلم بن محمد زین استاد تاریخ هنر دانشکده فن و هنر دانشگاه مارای مالزی و دکتر یعقوب کونتی استاد فلسفه و زیباشناسی دانشگاه ابیدجان ساحل عاج تشکیل داده اند.

بنا بر اعلام کمیته‌ برگزاری، در این دوره از مسابقات 442 هنرمند از کشورهای ایران، عربستان سعودی، مصر، یمن، قطر، عراق، مغرب، جزائر، ترکیه، لبنان، اردن، فلسطین، سوریه، موریتانی، صومال، سودان، پاکستان، مالزی، چن، هند، ایتالیا و آمریکا آثار خود را ارسال کردند.