قابلیت پرورش سالانه 900 هزار تن ماهی در قفس وجود دارد

سید امین الله تقوی مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر در کنگان افزود: افزایش بی رویه صید و افزایش میزان آلایندگیها در خلیج فارس باعث کاهش صید در این دریا شده که جهت حفظ زیستگاه و صیدگاههای خلیج فارس، استفاده از چنین طرح هایی بسیار ضروری است.

وی با تکید بر اینکه آبزی پروری در جنوب کشور با بهره گیری از دریا ضرورتی اجتناب ناپذیر است، اظهار داشت: پرورش ماهی در قفس با بهره گیری از شرایط طبیعی دریا از سیاستهای اصلی شیلات ایران در خلیج فارس به شمار می رود.

سرپرست سازمان شیلات ایران گفت: اجرای این طرح علاوه بر اشتغال زایی مناسب نقش بسزایی در احیای آبزیان با ارزش شیلاتی در خلیج فارس دارد.

تقوی مطلق با بیان اینکه اجرای طرح پرورش ماهی در قفس در شهرستان کنگان با موفقیت انجام شده، گفت: هم اکنون آغاز برداشت ماهی در قفس در سواحل این شهرستان در حال انجام است.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح پنج میلیارد ریال هزینه شده، گفت: بعد از نصب تجهیزات این طرح در سواحل کنگان در اسفند ماه سال گذشته 40 هزار قطعه لارو ماهی سیباس که قابل پرورش در قفس بودند در دو قفس به حجم یک هزار و 600مترمکعب رها سازی شدند .