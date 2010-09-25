فولاد یزد پیروز میدان رقابت با مس سرچشمه شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در بازی تیم فوتبال فولاد یزد و مس سرچشمه که عصر جمعه در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار شد، پیروز سیف‌ الله پور قاضی میدان بود و حیدر سلیمانی و حسین رحیمی‌ پور کمکهای وی در این بازدی بودند.

در این بازی تیم فوتبال یزد در چهارمین دقیقه از وقتهای تلف شده نیمه دوم بازی با گل محسن زارع ‌زاده به یک پیروزی ارزشمند در خانه دست یافت.

تیم فولاد یزد در حالی این پیروزی را به دست آورد که تیم مس سرچشمه از دقیقه 78 با اخراج بازیکن خود حامد شیرخانلو، 10 نفره بازی می ‌کرد.

تیم مس سرچشمه این موقعیت را داشت تا در دقایق 16 و 22 نیمه اول بازی، دو بار دروازه تیم فولاد یزد را باز کند که تیرهای عمودی و افقی دروازه، ناجی ایمان نخودساز دروازه ‌بان تیم فولاد یزد شد.

محسن آقازاده، سرمربی تیم فولاد یزد در حاشیه این بازی در جمع خبرنگاران با انتقاد از عملکرد بازیکنانش در نیمه نخست بازی اظهار داشت: در نیمه اول بازی ضعیف بودیم و من در بین دو نیمه تنها وظایف بازیکنان را به آنها گوشزد کردم و در نیمه دوم بازی، بازیکنان فولاد تنها به وظایفی که به آنها یادآوری کردم، عمل کردند و نمی‌ توانم از بازیکنی به عنوان بازیکن شاخص در تیم نام ببرم.

وی با اشاره به اینکه تیم فولاد هنوز آمادگی کافی را به دست نیاورده است، بیان داشت: تیم فولاد یزد هنوز به جایگاه خود در زمانی که از لیگ دسته دوم به لیگ دسته اول صعود کرد، دست نیافته است اما با تلاش و هماهنگی بیشتر بازیکنان، هفته به هفته وضعیت تیم بهتر خواهد شد.

احمد سنجری، سرمربی تیم سرچشمه مس نیز ضمن انتقاد از عملکرد و قضاوت داور این بازی بیان داشت: داور یک پنالتی صد درصد را برای تیم ما اعلام نکرد و در دقیقه 78 کارت زرد دوم را که منجر به اخراج بازیکن ما شد، به اشتباه به حامد شیرخانلو نشان داد.

سنجری، مشکل اصلی تیم مس سرچشمه در این بازی را نداشتن یک بازیکن تمام کننده در خط حمله این تیم دانست و اظهار امیدواری کرد: در هفته ‌های آینده با رفع نقاط ضعف، تیم فوتبال مس سرچشمه، بازیهای بهتری را مقابل حریفان به نمایش بگذارد.