محمد کشتی دار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب درباره کیفیت تغییراتی که در دروس عمومی تربیت بدنی 1 و 2 ایجاد می شود، گفت: بازبینی در این دو درس با این هدف انجام می شود که دانشجویان بتوانند در طول دوران تحصیل خود بیشتر در فعالیت های ورزشی شرکت کنند و این واحدها از سطح آنچه که اکنون در دانشگاهها با عنوان دروس تربیت بدنی 1 و 2 ارائه می شود فراتر رود.

مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم از گسترده تر شدن واحدهای عمومی تربیت بدنی 1 و 2 خبر داد و گفت: هدف این واحدها آن است که دانشجویان به طور عمومی با رشته های ورزشی بیشتری آشنا شوند لذا تنوع بخشی به رشته های ورزشی که در کلاسهای این دو درس ارائه می شود از دیدگاههایی است که در بازنگری واحدهای تربیت بدنی 1 و 2 مدنظر قرار می گیرد.

کشتی دار افزود: بازنگری دروس تربیت بدنی عمومی دانشگاهها با این رویکرد صورت می گیرد که دانشجو در طول چهار سال تحصیل خود بیشتر درگیر ورزش شود و پرداختن به تربیت بدنی در طول دوران تحصیل از وضعیت دو ترم خاص بیشتر شود که باید ساز و کار اجرایی شدن این موضوع کارشناسی شود.

وی از احتمال افزایش تعداد واحدهای دروس تربیت بدنی 1 و 2 دانشگاهها خبر داد و گفت: تلاش می کنیم کار کارشناسی درباره بازنگری دروس عمومی تربیت بدنی 1 و 2 در نیمسال اول سال تحصیلی جدید انجام شود و تغییرات از نیمسال دوم شکل اجرایی به خود بگیرد.