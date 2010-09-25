ضرورت همبستگی گروهی لبنان در برابر توطئه رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد جمعه شب در دیدار میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان که در جریان سفر به نیویورک انجام شد، با تجلیل از مقاومت و ایستادگی گروههای لبنانی در برابر رژیم صهیونیستی، گفت: دشمنان در مقابل مقاومت ملتهای منطقه چارهای جز تسلیم و عقبنشینی ندارند.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به ایستادگی قاطع ارتش لبنان در مقابل تهاجم اخیر رژیم صهیونیستی گفت: اقدام قاطع ارتش لبنان در مقابل رژیم صهیونیستی بسیاری از معادلات را به نفع مقاومت و ملتهای منطقه به هم زد.
احمدی نژاد با اشاره به تکاپوی رژیم صهیونیستی برای ایجاد تفرقه میان گروههای لبنانی و فلسطینی، گفت: بدون تردید گروههای لبنانی با حفظ و تقویت همبستگی خود رژیم صهیونیستی را در این فتنهانگیزی نیز ناکام گذاشته و با شکست مواجه خواهند کرد.
میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان نیز با اشاره به نقش ایران در صلح و امنیت منطقه گفت: ایران کانون تقویت امنیت و همبستگی کشورهای اسلامی است.
رئیس جمهور لبنان همچنین با اشاره به اینکه صهیونیستها به دنبال ایجاد اختلافات قومی و گروهی هستند، گفت: اینگونه تحرکات رژیم صهیونیستی، لزوم افزایش همکاری و هماهنگی دو کشور را بیش از پیش افزایش داده است.
احمدی نژاد و میشل سلیمان با بررسی آخرین اوضاع منطقه و تحرکات رژیم صهیونیستی تحکیم و تقویت روابط دو کشور را به نفع دو ملت و منطقه دانستند.
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