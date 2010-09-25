موعظه قدرت های بزرگ درباره دموکراسی دروغ است

به گزارش خبرگزاری مهر، رابرت موگابه در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد گفت: قدرت های بزرگ ریاکار هستند زیرا که آنها درباره دموکراسی موعظه می کنند در حالی که نمی توانند به وعده های خود عمل کنند.

وی همچنین از سازمان ملل خواست تا به کشورهای آفریقایی اجازه دهد در این سازمان به ویژه در شورای امنیت نقش محوری ایفا کنند.

موگابه در همین راستا پیشنهاد داد تا حداقل دو کشور آفریقایی به عنوان عضو دائم شورای امنیت با حق کامل وتو پذیرفته شوند.

رئیس جمهوری زیمبابوه همچنین ضمن انتقاد از شورای امنیت گفت که باید یک بازبینی عمده در سیاست های سازمان ملل و راهبردهای آن صورت گیرد.

موگابه همچنین ضمن انتقاد از تحریم های اعمال شده علیه کشورش خواستار برداشته شدن فوری این تحریم ها شد.

موگابه افزود: مردم زیمبابوه هم مانند مردم دیگر کشورهای مستقل باید آزاد گذاشته شوند تا خودشان سرنوشت خود را تعیین کنند.