نشست آژانس؛ صحنه کشاکش کشورهای عربی با واشنگتن بر سر اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین نشست که مدتها بود درباره این دو دستور کار رایزنی می شد امروز آژانس در نشست خود در وین درباره آنها تصمیم گیری کرد.

برنامه هسته ای رژیم صهیونیستی:



طرح برنامه های هسته ای رژیم صهیونیستی و نظارت بین المللی بر آن موردی بود که دیپلماتهای عربی از مدتها پیش بر آن بودند تا با ارائه قطعنامه ای این نهاد بین المللی را به نظارت بر آن ملزم کنند، اما لحظاتی پیش آژانس اعلام کرد که این موضوع را از دستور کار خارج کرده و آن را نمی پذیرد.



کشورهای عربی بر آن بودند تا با طرح این موضوع بتوانند اسرائیل و آمریکا به عنوان متحد آن را ملزم کنند تا برنامه های هسته ای این رژیم در طرح ابتکار خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته ای و درنهایت جهان بدون تسلیحات اتمی که باراک اوباما منادی آن شده شرکت دهند، اما مخالفت دولت آمریکا و فشار این کشور بر دولتهای عربی بار دیگر این طرح عربی را به سرنوشت تمام طرح های مشابه اعراب دچار کرد.



مخالفت اسرائیل با این طرح حتمی و طبیعی بود، اما برخی از محافل بر این تصور بودند با توجه به رویکرد اوباما در زمینه تسلیحات اتمی در جهان، شاید بتوانند از حمایت و یا انفعال دولت آمریکا در این روند استفاده کرده و بر اسرائیل فشار لازمه را وارد آورند اما اظهارات چندی پیش مشاور ارشد اوباما همه تصورات را ابطال کرد.



"گری سیمور" مشاور ارشد باراک اوباما در امور هسته ای در 26 شهریور ماه گفت در پشت درهای بسته به دیپلمات های عربی هشدار داده است که بررسی برنامه هسته ای رژیم اسرائیل در نشست هفته آتی آژانس بر روند گفتگوهای سازش تاثیر می گذارد.



کشورهای عربی بر آن بودند تا در نشست هفته جاری آژانس با ارائه قطعنامه ای که کنفرانس سالیانه سال گذشته از سوی 151 کشور به تایید رسید، از رژیم اسرائیل بخواهند تا برنامه هسته ای خود را به روی جامعه جهانی باز کند.



سیمورهمچنین به دیپلماتهای عربی هشدار داده بود که چنین فشاری بر رژیم اسرائیل می تواند کنفرانس برنامه ریزی شده برای سال 2012 به منظور عاری سازی خاورمیانه از تسلیحات هسته ای را که درکنفرانس بازنگری ان پی تی دراوایل سال جاری از سوی 189 کشور ارائه شد، با شکست روبرو کند.



گرچه سیمور نتوانست موافقت تمام دیپلماتها با درخواست دولت متبوعش را تضمین کند، اما او در یک کار موفق شد و آن اینکه شکافی در صف اعراب در طرح این قطعنامه ایجاد کرد و همین مسئله سبب شکست طرح این مسئله در نشست آژانس شد.



انتخاب اعضای جدید شورای حکام:



انتخاب اعضای جدید شورای حکام برای مدت دوسال از دیگر ماموریتهای نشست امروز آژانس بود. اعضای شورا متشکل از اعضای انتخابی و اعضای انتصابی هستند.



بر اساس مصوب نشست عمومی آژانس از گروه خاورمیانه و آسیا کشورهای اردن، امارات، از گروه آمریکای لاتین کشور های برزیل، شیلی و اکوادور، از گروه اروپای غربی کشورهای بلژیک و پرتغال، از گروه اروپای شرقی جمهوری چک ،از گروه آسیای شرقی و اقیانوسیه کشور سنگاپور و از گروه آفریقا تونس و نیجر انتخاب شدند.



براساس قوانین موجود کشورهای منتخب دو سال عضو شورای حکام خواهند بود.



اعضای انتصابی شورای حکام براساس تصمیم شورای حکام و با توجه به ماده شش اساسنامه آژانس به نشست عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی معرفی می شوند.