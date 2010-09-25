ارزشهای دفاع مقدس باید در جامعه زنده شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح شنبه در آیین عطر افشانی مزار شهدا اظهار داشت: ما باید به اصل واقعیت ها بپردازیم و به دور از تشریفات زائد اداری سعی کنیم یک الگوی رفتاری صحیح را بصورت عینی در بین مردم رواج دهیم.
وی با انتقاد از برخی شیوه های تشریفاتی رایج در بین مدیران گفت: نباید خود را گرفتار دنیا کنیم، وقتی که عمل و شیوه مدیریتی تجملاتی باشد، چگونه می خواهید توده های مستضعف مردمی شما را باور کنند.
اعلایی اضافه کرد: در برخی از دستگاه ها آنقدر رفتارهای کلیشه ای و دست و پاگیر وجود دارد که گاهی جانباز یا ایثارگری که وجود خود را وقف انقلاب و اسلام کرده، در گیر و دار تشریفات اداری رنج می کشد که این اخبار آزار دهنده است.
وی تصریح کرد: ما باید ارزشها را اول در خودمان زنده کنیم تا بتوانیم در نهادینه کردن آموزه های اسلامی و دینی مؤثر باشیم.
درپایان این مراسم، استاندار ایلام به همراه معاونان و جمعی از مسئولان نظامی و انتظامی و ادارات دولتی بر سر مزار شهدا حاضر شدند و با قرائت فاتحه و اهدا شاخه گل از مقام شامخ آنها قدردانی کرد.
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