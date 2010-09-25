ارزشهای دفاع مقدس باید در جامعه زنده شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح شنبه در آیین عطر افشانی مزار شهدا اظهار داشت: ما باید به اصل واقعیت ها بپردازیم و به دور از تشریفات زائد اداری سعی کنیم یک الگوی رفتاری صحیح را بصورت عینی در بین مردم رواج دهیم .

وی با انتقاد از برخی شیوه های تشریفاتی رایج در بین مدیران گفت: نباید خود را گرفتار دنیا کنیم، وقتی که عمل و شیوه مدیریتی تجملاتی باشد، چگونه می خواهید توده های مستضعف مردمی شما را باور کنند.

اعلایی اضافه کرد: در برخی از دستگاه ها آنقدر رفتارهای کلیشه ای و دست و پاگیر وجود دارد که گاهی جانباز یا ایثارگری که وجود خود را وقف انقلاب و اسلام کرده، در گیر و دار تشریفات اداری رنج می کشد که این اخبار آزار دهنده است .

وی تصریح کرد: ما باید ارزشها را اول در خودمان زنده کنیم تا بتوانیم در نهادینه کردن آموزه های اسلامی و دینی مؤثر باشیم .