انجمن ناشران دفاع مقدس متولد شد/ آغاز عضوگیری از ناشران

رضا حاجی آبادی مدیر مسئول انتشارات هزاره ققنوس و از اعضای هیئت موسس انجمن تازه تاسیس "ناشران دفاع مقدس" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انجمن ناشران دفاع مقدس که از یک سال پیش تاکنون مقدمات تاسیس شد ه بود ، در دومین روز مهرماه طی نخستین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس در اصفهان، اعلام موجودیت کرد.

وی ادامه داد: د رحال حاضر هیئت موسس این انجمن از امیرحسین انبارداران مدیر مسئول انتشارات مجنون، حسین عابدینی مدیر مسئول انتشارات سفیر اردهال، فرامرز پالیزدار مدیر مسئول انتشارات پالیزبان، سیدجمال حیدری مدیر مسئول انتشارات پویا نقش، محمدحسین کریمی‌‌پور مدیر مسئول انتشارات روایت‌فتح، پرویز بیگی حبیب‌آبادی مدیرمسئول انتشارات فصل پنجم و من به عنوان نماینده انتشارات هزاره ققنوس تشکیل شده است.

این ناشر با اشاره به اینکه بهمن دری معاون امور فرهنگی از تشکیل این انجمن استقبال کرده است بیان کرد: یکی از مشوقان ما برای اعلام موجودیت در نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس، معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد بود که قول همکاری هایی را هم داده است.

حاجی آبادی افزود: دغدغه ایجاد چنین انجمنی از زمان های دور با ما بود چراکه در حال حاضر ناشران در حوزه های مختلف از جمله ادبیات کودک و نوجوان، آموزشی و دانشگاهی و ... دارای انجمن مستقل هستند ولی ژانر مهمی چون ادبیات دفاع مقدس پس از گذشت 30 سال از آغاز جنگ تحمیلی دارای انجمن تخصصی نشده بود و ضرورتی بود که سعی کردیم بدان دست یابیم.

وی با اعلام اینکه انجمن "ناشران دفاع مقدس" از همه ناشران این حوزه برای عضویت دعوت می کند توضیح داد: با اعلام موجودیت تاسیس انجمن، تعدادی از ناشران حاضر در نمایشگاه آمادگی خود برای پیوستن به ما را علام کردند و همچنین ناشرانی چون سوره مهر، قدر ولایت، انتشارات ارتش، فاتحان و فرهنگ گستر نیز صحبت های ضمنی برای پیوستن به انجمن داشته اند.

عضو هیئت موسس انجمن ناشران دفاع مقدس عنوان کرد: شرایط عضویت در انجمن به زودی به طور رسمی اعلام می شود ولی همانطور که از نام انجمن مشخص است، فعالیت مستمر در حوزه نشر کتاب های دفاع مقدسی مهم ترین شرط عضویت است.

حاجی آبادی در پایان گفت: در هفته های آتی با اعضای جدید جلساتی خواهیم داشت و با مشورت و نظر آنها برنامه های دیگر انجمن را برنامه ریزی می کنیم.