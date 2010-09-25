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۳ مهر ۱۳۸۹، ۹:۰۶

مطالعه آثار فلسفی-8/

دسته‌بندی موضوعی مطالب عامل انسجام تحقیقات است

دسته‌بندی موضوعی مطالب عامل انسجام تحقیقات است

استاد فلسفه دانشگاه ردینگ با اشاره به اینکه متون تخصصی باید با دقت مورد مطالعه قرار گیرند و آثاری که در ارتباط با آن متون وجود دارند نیز مطالعه شوند، گفت: دسته بندی موضوعی مطالب باعث می‌شود کار تحقیقاتی و مطالعاتی تسهیل و منسجم شود.

دکتر گلن استراسون استاد فلسفه دانشگاه ردینگ انگلستان در مورد بهترین شیوه برای مطالعه متون تخصصی به منظور درک بهتر، به خبرنگار مهر گفت: متون تخصصی باید با دقت مورد مطالعه قرار گیرند و آثار و یادداشتهایی که در ارتباط با آن متون وجود دارند نیز باید بدرستی مطالعه شوند.

وی تصریح کرد: مطالب و آثاری که در مورد متون تخصصی به نگارش درآمده باعث می‌شود با دیدگاه دیگران و نوع مواجهه آنها با متن آشنا شویم و نکاتی که مورد توجه دیگران در ارتباط با متن قرار گرفته و توسط ما مغفول مانده است بررسی شوند.

مؤلف کتاب "آزادی و باور" در مورد یادداشت برداری از نکات مهم کتاب با اشاره به اینکه شیوه مطالعه بنده اینگونه است که در حین مطالعه یک اثر، نکاتی که مهم هستند را یادداشت می‌کنم، گفت: این کار باعث می‌شود در مراجعه بعدی به اثر در وقت صرفه‌جویی و از آن نکات برای تحقیقات استفاده شود.

استاد پیشین دانشگاه آکسفورد در مورد مرور مجدد متون مطالعه شده یادآور شد: در مورد متون و مطالبی که برای انجام تحقیقات ناگزیر به استفاده از آنها هستم مرور مجدد انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: گاهی موضوعی برای تحقیق و بررسی بیشتر به ذهن متبادر می‌شود که در این هنگام یادداشتها و نکات نوشته شده به کار می‌آیند. عمل دسته بندی مطالب باعث می‌شود کار تحقیقاتی تسهیل و منسجم شود.

مؤلف "واقعیت ذهنی" در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر دسته بندی و موضوع بندی مطالب باعث می‌شود تا ذهن تمرکز لازم را داشته باشد و از اتلاف وقت نیز پرهیز شود.

کد مطلب 1157817

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