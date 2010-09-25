دکتر گلن استراسون استاد فلسفه دانشگاه ردینگ انگلستان در مورد بهترین شیوه برای مطالعه متون تخصصی به منظور درک بهتر، به خبرنگار مهر گفت: متون تخصصی باید با دقت مورد مطالعه قرار گیرند و آثار و یادداشتهایی که در ارتباط با آن متون وجود دارند نیز باید بدرستی مطالعه شوند.

وی تصریح کرد: مطالب و آثاری که در مورد متون تخصصی به نگارش درآمده باعث می‌شود با دیدگاه دیگران و نوع مواجهه آنها با متن آشنا شویم و نکاتی که مورد توجه دیگران در ارتباط با متن قرار گرفته و توسط ما مغفول مانده است بررسی شوند.

مؤلف کتاب "آزادی و باور" در مورد یادداشت برداری از نکات مهم کتاب با اشاره به اینکه شیوه مطالعه بنده اینگونه است که در حین مطالعه یک اثر، نکاتی که مهم هستند را یادداشت می‌کنم، گفت: این کار باعث می‌شود در مراجعه بعدی به اثر در وقت صرفه‌جویی و از آن نکات برای تحقیقات استفاده شود.

استاد پیشین دانشگاه آکسفورد در مورد مرور مجدد متون مطالعه شده یادآور شد: در مورد متون و مطالبی که برای انجام تحقیقات ناگزیر به استفاده از آنها هستم مرور مجدد انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: گاهی موضوعی برای تحقیق و بررسی بیشتر به ذهن متبادر می‌شود که در این هنگام یادداشتها و نکات نوشته شده به کار می‌آیند. عمل دسته بندی مطالب باعث می‌شود کار تحقیقاتی تسهیل و منسجم شود.

مؤلف "واقعیت ذهنی" در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر دسته بندی و موضوع بندی مطالب باعث می‌شود تا ذهن تمرکز لازم را داشته باشد و از اتلاف وقت نیز پرهیز شود.