اسامی دانشمندان و مسئولان ممنوع الورود ایران به روسیه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه فرمانی را مبنی بر عدم تحویل سیستم موشکی S-300 و ممنوعیت ورود تعدادی از دانشمندان و مقامات عالی رتبه ایران که ادعا شده با برنامه توسعه سلاحهای اتمی ایران در ارتباط هستند را به امضا رساند.

بر اساس این فرمان تعدادی از این افراد از جمله عباس رضایی آشتیانی از مقامات عالی رتبه سازمان اکتشافات زمین شناسی انرژی اتمی ایران، محمد اسلامی رئیس موسسه تحقیقات و آموزش صنایع دفاع و محمد رضا نقدی فرمانده نیروهای بسیج به دلیل ارتباط احتمالی با توسعه سلاحهای اتمی اجازه ورود به روسیه و سفر در این کشور را نخواهند داشت.

بر اساس گزارش ریانووستی، امضای این دستور در همان روزی صورت گرفته است که نیکولای ماکاروف رئیس نیروهای مسلح روسیه اعلام کرد روسیه به دلیل پذیرفتن تحریمهای شورای عالی امنیت سازمان ملل علیه ایران از تحویل دادن سیستم موشکی دوربرد زمین به هوای S-300 به ایران خودداری خواهد کرد.

این اقدام خصمانه روسیه در حالی صورت می گیرد که آژانس بین المللی انرژی اتمی در 20 گزارش رسمی خود که حاصل سالها بازرسی رسمی و سرزده ماموران این آژانس از تاسیسات هسته ای ایران است ، عدم انحراف فعالیت های اتمی ایران را تائید کرده است.