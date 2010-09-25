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۳ مهر ۱۳۸۹، ۹:۵۱

تولید روزانه 315 تن شیر در خراسان جنوبی

تولید روزانه 315 تن شیر در خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از تولید روزانه 315 تن شیر در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا هادربادی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 62 هزار و 590 تن شیر در سطح استان تولید شده است، افزود: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نه درصد افزایش داشته است.

وی میزان تولید شیر سالانه استان را 113 هزار و 836 تن عنوان کرد و بیان داشت: این میزان در سال گذشته 105 هزار و 347 تن شیر بوده است.

هادربادی با بیان اینکه در سطح استان 12 هزار و 864 راس گاو اصیل، 79 هزار و 200 راس گار دو رگ و 17 هزار و 912 راس گار بومی وجود دارد، افزود: این میزان شیر در 206 واحد گاوداری استان تولید می شود.

وی اضافه کرد: در سطح استان 33 ایستگاه جمع آوری شیر به صورت فعال وجود دارد که بیشترین میزان تولید شیر مربوط به شهرستانهای قاین و بیرجند می باشد.

هادربادی مصرف سرانه شیر در خراسان جنوبی را 120 کیلوگرم ذکر کرد و اظهار داشت: سرانه مصرف شیر در این استان از سایر استانها بالاتر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در پایان در خصوص صادرات شیر در استان، یادآروشد: میزان صادرات شیر در استان دو هزار و 330 تن در ماه می باشد که به استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و سمنان صادر می شود.

کد مطلب 1157821

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