به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم دفاع مقدس جمعه شب با حضور جعفری جلوه، محمدرضا شرف الدین، احمد میرلایی، محمدعلی باشه آهنگر، علیرضا امینی، مهرداد اسکویی، سعید ابوطالب، محمد حسین جعفریان، محمد خزاعی، هنگامه قاضیانی، ابوالفضل جلیلی، مجید رجبی معمار و... در تالار وحدت برگزار شد.

* در ابتدای این مراسم که اجرای آن برعهده سید جواد هاشمی بود فیلمی از شهید آوینی به نمایش در آمد و پس از آن محمد خزاعی دبیر یازدهمین جشنواره دفاع مقدس بر روی صحنه آمد و افزود: من امشب می خواستم گزارشی را برای شما قرائت کنم اما با فیلمی که پخش شد به اندازه‌ای تحت تاثیر قرار گرفتم که از این موضوع صرف نظر کردم. امیدوارم خداوند ما را به اندازه آدمهای این فیلم خالص کند تا کارها را بدون منت انجام دهیم.

* مراسم جوایز بخش فیلم کوتاه با حضور جعفری جلوه، علی ژکان، علیرضا امینی، حسن امجدی مقدم و بیزن میرباقری اهدا شد و پس از آن نمایشی با حضور آهو خردمند برگزار شد که داستان یک فلسطینی بود که فرزندش کشته شده است.

* جوایز بخش مستند جشنواره با حضور محمدحسین جعفریان، شهاب الدین عادل، سعید ابواطالب، مسعود فراستی و مهرداد اسکویی داوران این بخش اهدا شد. در این بخش به فیلم "رستاخیز" محمد علی فارسی تندیسی اهدا شد که وی در مراسم حضور نداشت و جایزوی را یکی دیگر از عوامل فیلم دریافت کرد. در این بخش جایزه به فیلم "روز شبیه دیروز" به کارگردانی محسن قیصری اهدا شد. قیصری هنگام دریافت این جایزه صحبتهای خود را با خاطره ای از غلامرضا رهبر اغاز کرد و افزود: من این جایزه به شهید رهبر تقدیم می کنم. وی چون در زمان جنگ برگ ماموریت نداشته در عمیلات کربلا 5 شهید می شود و به دلیل نداشتن این برگه شهید محسوب نمی شود اما به تازگی نام وی را به عنوان شهید درجه 2 مطرح کرده اند! فرزند این شهید روزی از از من پرسید شهید در جه دو یعنی چه؟

* در این بخش روح الله حجازی برای فیلم "نفس تنگ" نیز جایزه از آن خود کرد که وی این هدیه خود را به آذرفشان جانباز 70 درصدی اهدا کرد. پس از این بخش مراسم تقدیر از فیلمساز لبنانی "مای مصری" برگزار شد. برنامه تقدیر از این فیلمساز با حضور محمد خزاعی دبیر جشنواره، انسیه شاه حسینی و رضا ایرانمنش برگزار شد. مای مصری هنگام دریافت جایزه خود به زبان عربی و انگلیسی صحبت کرد، اما به دلیل نبود مترجم کمتر کسی در سالن متوجه صحبتهای وی شد.

* جوایز بخش بین الملل غزه با حضور مرتضی شعبانی، رضا برجی، سردار افشار، سردار نقدی و جواد جباری اهدا شد. همچنین جوایز بخش مستند بین الملل نیز با حضور مای مصری، محمد آفریده، مرتضی رزاق کریمی و اسلامگو اهدا شد. پس از این بخش افسانه بایگان و برزو ارجمند بخشی از فیلم "آژانس شیشه ای" را روی صحنه اجرا کردند.

* سعید سهیلی، جواد جباری و علی شاه حاتمی جوایز بخش ویدئویی را اهدا کردند. شاه حاتمی در این ارتباط گفت: حالا که ما اینجا هستیم تعدادی از بچه های تفحص در حال پیدا کردن پیکر شهدا هستند. اما مسئولان باید اندیشه های شهدا را که دفن شده از زیر خاک بیرون بکشند و احیا کنند.

* در این بخش نمایشی با حضور علی دهکردی و افسانه بایگاه اجرا شد که صحنه ای از فیلم "کرخه تا راین" بود. در بخش سینمای ایران محمدرضا شرف الیدن، عزیز الله حمید نژاد، علی نصیریان، محمد خزاعی و محمد علی نجفی جوایز را اهدا کردند.

* حمید فرخ نژاد بهترین بازیگر مرد این جشنواره هنگام دریافت جایزه خود گفت: من از خاطره شهید غلامرضا رهبر آزرده شدم و اصل و فرع این جایزه را به خانواده وی اهدا می کنم. ما هر چه داریم از امثال غلامرضا رهبرها داریم. وای بر ما اگر یادمان برود هر چی داریم از این شهدا است. به او افتخار می کنم.

* محمد علی باشه آهنگر نیز هنگام دریافت جایزه خود گفت: امروز فیلم ساختن درباره دفاع مقدس از از زمان دفاع مقدس سخت‌تر است. برای انکه بتوانیم فیلم بسازیم باید دلایل امروزی را برایشان بیاوریم. خواهش می کنم در منازعات سیاسی چکهای بی محل از بچه‌های دفاع مقدس نکشیم و امیدوارم قابل باشیم حق شهدا را ادا کنیم.

* احمد میرعلایی تهیه کننده سینما نیز در ادامه بیان کرد: این جایزه یکی از با ارزش ترین جایزه هاست که گرفتم. من این جایزه را ابوالقاسم حسینی مدیر تولید سینما اهدا می‌کنم و بخش نقدی آن را به محمدرضا شرف الدن برای ارتقا بخش فیلمنامه اهدا می‌کنم.

* مهدی نادری نیز زمان دریافت جایزه خود گفت: جا دارد یاد کاوه گلستان و ابراهیم اصغرزاده را گرامی داریم. از باشه آهنگر برای اینکه در ساخت فیلم "بدورد بغداد" به من کمک کرد سپاسگزارم. فیلم من نتیجه طبیعی و برآمده از تاریخ سینمای ایران است. می خواهم مسئولین از پشت غبار به استعداد جوانان نگاه نکنند و وقت بیشتری به جوانان بدهند.

* شرف الدین نیز از میرعلایی برای این جایزه تشکر کرد وگفت: ما به همراه این هدیه مبلغی هم خودمان می گذاریم و هر طرح خوبی که تا پنجم آذر ماه به انجمن انقلاب و دفاع مقدس برسد را خریداری می کنیم.

* در بخش جوایز مردمی سردار نقدی، محسن علی اکبری، فرج الله سلحشور، علی اصغر جعفری مدیر کل حوزه ریاست صدا وسیما بر روی صحنه قرار گرفتند و جوایز را اهدا کردند. در بخش بین الملل جایزه بهترین فیلم "عصر روز دهم" اهدا شد که منوچهر محمدی در سالن حضور نداشت و میر علایی جایزه وی را دریافت کرد. جایزه بخش سینمای ایران هم به "نفوذی" رسید.

* سردار نقدی در پایان عنوان کرد: اگر می خواهیم فرهنگ و ادبیات دفاع مقدس را منتقل کنیم باید بدانیم فرهنگ دفاع مقدس چیزی جز امید، نشاط و دفاع مقدس نیست. بهتر است به عنوان یک بسیجی از خودمان ابتدا انتقاد کنیم. بازیها در نمایش امروز خوب بود اما در متنهای آنها هیچ امیدی وجود نداشت.

در پایان این مراسم نیز محمد اصفهانی قطعاتی را برای مدعوین اجرا کرد.