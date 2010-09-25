وزیران اقتصاد ، نفت و ارشاد این هفته به مجلس می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس این هفته در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه جلسه علنی دارد.

در جلسات علنی این هفته سئوالات یوسف نجفی نماینده مردم مراغه و عجب شیر از وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمود احمدی بی غش نماینده مردم شازند از وزیر فرهنگ و ارشاد و محمد کریم عابدی نماینده مردم طبس و فردوس از وزیر نفت مطرح می شود.

همچنین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در موارد لایحه همکاریهای امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر و لایحه موافقتنامه همکاری و هماهنگی امنیتی بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان، در جلسات علنی این هفته مجلس بررسی می شوند.

گزارش کمیسیون عمران در موارد، لایحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 اعاده شده از شورای نگهبان، طرح حمایت از بازسازی بافتهای فرسوده اعاده شده از شورای نگهبان، طرح اصلاح ماده 8 قنون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 87 ، لایحه موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا و گزارش این کمیسیون در خصوص سانحه قطار توربوترن مشهد - تهران ، ایستگاه آزادور در بهمن ماه 1388 ، نیز در دستور کار جلسه علنی این هفته مجلس قرار دارند.