ادامه شهرک سازی مقدمه جنگ در خاورمیانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله دوم در گفتگو با CNN اظهار داشت : اگر در تمدید توقف شهرک سازی پس از 30 سپتامبر شکست بخوریم اواخر سال جاری باید در انتظار جنگی جدید و همچنین جنگهای بیشتری در منطقه طی سالهای آتی باشیم.

پادشاه اردن با بیان این مطلب افزود: طرفهای اسرائیلی و فلسطینی نباید اقدامات تحریک آمیز و یکجانبه ای انجام دهند که مذاکرات سازش را از روند خود خارج کند، بلکه طرفین باید به دنبال کسب نتایج سریع باشند و این امر اقتضا می کند که مسائل اصلی مورد مناقشه صلح با هدف پایان دادن به اشغال فلسطین و تحقق راه حل دودولتی مورد بررسی قرار گیرد.

عبدالله دوم خاطر نشان کرد: همه ما به حمایت از اتخاذ اقدامات سریع و گزینه های دشوار و نتایج واقعی نیاز داریم چرا که در غیر این صورت باید شاهد شعله ور شدن آتش جنگ و باشیم و این امر امنیت و ثبات خاورمیانه و حتی مناطق دورتر از آن را تهدید خواهد کرد.

خاطرنشان می شود رژیم صهیونیستی در نوامبر اعلام کرد که به مدت 10 ماه تا 26 سپتامبر شهرک سازی در کرانه باختری را متوقف می کند، اما منابع و نهادهایی در مناطق اشغالی به صراحت از ادامه شهرک سازی خبر داده بودند.

با از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش که از دوم سپتامبر (11 شهریور) آغاز شده است تشکیلات خودگردان فلسطین بارها اعلام کرده است که در صورت ادامه شهرک سازی از مذاکرات کناره گیری خواهد کرد.