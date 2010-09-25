دولت نظام آموزشی را بدهد ؛ دانشگاه آزاد اداره می کند

عبدالله جاسبی در حاشیه سفر به مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: هم اکنون کل شهریه ای که از هر دانشجو دانشگاه آزاد گرفته می شود معادل یک پنجم بودجه ای است که برای دانشجویان دولتی صرف می شود.

وی گفت: به طور میانگین هزینه تحصیلی هر دانش آموز در مدارس دانشگاه آزاد 350 هزار تومان است در صورتی که سرانه تحصیلی هر دانش آموز در مدارس دولتی بیش از 700 هزار تومان است.

رئبس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه در حال استانی کردن دانشگاه آزاد در استانها هستیم گفت: با مصوبه هیئت امنای دانشگاه آزاد تاکنون در 10 استان کشور هیئت امنای استانی شکل گرفته و در 20 استان دیگر نیز مقدمات استانی شدن در حال سپری شدن است.

جاسبی با بیان اینکه کمبود ظرفیت تحصیلات تکمیلی در کشور باعث شده تا مهاجرت دانش آموختگان برای ادامه تحصیل به خارج از کشور افزایش یابد ادامه داد: متاسفانه این افزایش مهاجرت جامعه ما را تهدید می کند و باید تدابیری برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان اتخاذ شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به سپری شدن 28 سال و 5 ماه از تأسیس دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: دانشگاه آزاد در دهه چهارم تأسیس خود به دنبال کسب رتبه معتبرترین دانشگاه آزاد دنیا است.

جاسبی با بیان اینکه هم اکنون یک میلیون و 600 هزار دانشجو در دانشگاههای آزاد سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند ادامه داد: این دانشجویان در 400 واحد دانشگاهی در کشور تحصیل می کنند.

وی با اشاره به اینکه سالانه یک میلیون متر مربع به فضای آموزشی و رفاهی دانشگاه آزاد اسلامی کشور اضافه می‌شود گفت: میزان فضای آموزشی و رفاهی دانشگاههای آزاد سراسر کشور حدود 20 میلیون مترمربع است که در دهه چهارم تاسیس دانشگاه آزاد این میزان به 30 میلیون مترمربع افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه از دو سال گذشته تاکنون 20 شعبه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در استانهای کشور راه‌اندازی شده است از مقدمات ایجاد شعبه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در مازندران خبر داد.