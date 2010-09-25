234 اکیپ ویژه با خانواده های شهدای همدان دیدار می کنند

سرهنگ تقی نظری کیا، در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه سرکشی از خانواده های شهدا از برنامه های جنبی کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان است، اظهار داشت: تعداد تیم های سرکشی در نیمه دوم مهرماه به 500 اکیپ افزایش می یابد.

نظری کیا، هدف از سرکشی به خانواده های شهدای استان همدان را دعوت آنها برای حضور در اجلاسیه کنگره، مراسم غبارروبی گلزار شهدا و برنامه ریزی برای مسابقه "نامه ای به شهدا" عنوان کرد و گفت: سرکشی از خانواده های شهدا از 26 مرداد ماه سال جاری آغاز شده است و در این سرکشی ها در هر شهرستان فرمانده سپاه، مسئول بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعی از مدیران حضور دارند.

سرهنگ نظری کیا، تعداد افراد حاضر در هر یک از اکیپ های سرکشی را پنج تا 10 نفر اعلام کرد و گفت: تاکنون هزار و 500 خانواده شهید سرکشی شده اند.

وی افزود: در این سرکشی ها به خانواده های شهدا اعلام می شود که در صورت داشتن خاطره ثبتی، آن را در اختیار اکیپ ها قرار دهند تا در جمع بندی در اختیار ستاد کنگره قرار گیرد.

نظری با تاکید بر اینکه اکیپ های سرکشی در انجام وظایف خود موظف شده اند تا در خواست ها و مشکلات خانواده های شهدا را جمع آوری کرده و در اختیار ستاد و بنیاد شهید قرار دهند تا بررسی و تا حد امکان برطرف شود، گفت: سرکشی از خانواده ها تا 30 مهرماه ادامه خواهد داشت.

دبیر کمیته ایثارگران کنگره سرداران، امیران، فرمانده هان و هشت هزار شهید استان همدان با بیان اینکه هدف ازبرگزاری اجلاس کنگره شهدا، دعوت از خانواد های شهیدان برای حضور در این مراسم با شکوه است، اظهار داشت: در برگزاری برنامه های کنگره، لوح نفیسی به خانواد ه های شهدای استان اهداء خواهد شد.

نظری افزود: تا کنون هفت هزار و 124 لوح توسط کمیته اطلاع رسانی به کمیته ایثارگران ستاد کنگره تحویل داده شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته از خانواده های آن دسته از سرداران، امیران و فرماندهان که جزو شهدای استان همدان هستند و خانواده های آنها در استان های دیگر ساکن هستند نیز سرکشی می شود.