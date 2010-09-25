آرای راسل بررسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، برتراند راسل فیلسوف بریتانیایی نقش مهمی در فلسفه تحلیلی و مطالعات منطق در دوره معاصر ایفا کرده است.

راسل از پیشگامان فلسفه تحلیلی به شمار می‌رود. او سهم زیادی در فلسفه زبان، منطق، فلسفه ریاضیات و معرفت شناسی داشته است.

راسل همچنین صاحب آثاری در حوزه‌های اخلاق، سیاست، علوم انسانی و دین است که مورد توجه زیادی هستند. "معضلات فلسفه" و "استیلای شادی" از جمله این آثار به شمار می‌روند.

نویسنده در این اثر زندگی‌نامه فکری و آثار راسل را مورد بررسی قرار می‌دهد تا مشخص سازد چرا او بعنوان یکی از مطرح‌ترین فیلسوفان بریتانیا در قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است.

او در بررسی خود به آثار متأخر راسل در فلسفه ریاضیات می‌پردازد و کتاب "اصول ریاضیات" او که در آن آرای فرگه بسط و گسترش یافته را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

راسل این کتاب را به اتفاق آلفرد نورث وایتهد نوشت و در آن اصول ریاضات خود را عرضه کرد، او در این کتاب به دنبال این است که تمام نظریه‌های ریاضی را به مجموعه‌ای از اصول منطقی تقلیل دهد و فرو بکاهد.

این کتاب با عنوان "راسل" از سوی انتشارات تیلور و فرانسیس منتشر شده است.