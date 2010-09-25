نیاز سیلو در استان فارس تامین می شود

غفار رضوی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: استان فارس به دلایل اهمیت بخش کشاورزی به خصوص در بحث گندم نیاز بسیاری به سیلو داشت که در این راستا عمده فعالیت اصلی در خصوص راه اندازی سیلوها انجام شده است.

وی ادامه داد: طی مدت گذشته 280 هزار تن مجوز ساخت سیلو برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شدند که اگر بتوانند از تسهیلات زودبازده استفاده کنند با ساخت این میزان سیلو، نیاز فارس به داشتن سیلو تامین خواهد شد.

رضوی پور عدم دریافت اعتبارات را مهمترین مشکل ساخت سیلو طی چند سال اخیر دانست و خاطرنشان کرد: راه اندازی سیلو به دلیل بالا بودن هزینه های ساخت به کمکهای مالی احتیاج دارد که در این خصوص ساخت سه سیلو در شهرستانهای کازرون، داراب و اقلید به دلیل نبود اعتبارات از سال 84 تا چندین ماه قبل راکد بود که با پیگیری این سازمان در سال گذشته شش میلیارد تومان و در سال جاری نیز سه میلیارد تومان برای تکمیل این سیلوها واریز خواهد شد تا عملیات اجرایی ساخت این سه سیلو در سال 90 به پایان برسد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه سه کشور با بیان اینکه در حال حاضر 300 هزار تن سیلوی مسقف در فارس موجود است، تاکید کرد: انبارهای مکانیزه مسقف در فارس با ساخت سه سیلوی جدید حدود 120 هزار تن به ظرفیت آنها اضافه می شود و در کل باید گفت که 210 هزار تن سیلو با 30 تا 100 درصد پیشرفت فیزیکی نیازهای بخش کشاورزی فارس را تامین می کند.