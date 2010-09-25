بازیگر برنامه عمو پورنگ درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سعید جهانیان که در سال 1341 در کرج متولد شد و سالها در زمینه هنری به ویژه طنز فعالیت کرد، در سن 48 سالگی درگذشت.

مرحوم جهانیان به همراه سه نفر از دیگر هنرمندان همکارش صبح چهارشنبه حدود ساعت شش هنگام بازگشت از اجرای برنامه هنری در زیباکنار در اتوبان کرج - قزوین حوالی پل کردان در اثر برخورد با یک دستگاه تریلی به شدت آسیب دید و به کما رفت و در بیمارستان جعفر صادق (ع) هشتگرد بستری شد.

وی روز پنج شنبه به بیمارستان رسول اکرم تهران منتقل شد اما متاسفانه به دلیل شدت جراحت و خونریزی داخلی شامگاه گذشته دار فانی را وداع گفت.

سعید جهانیان از هنرمندان باسابقه کرجی بود و مدیریت انجمن هنرهای نمایشی و بازی در سریال قهوه تلخ و ... از جمله کارهای اخیر هنری وی به شمار می رود.

سعید جهانیان در برنامه پرمخاطب عمو پورنگ نیز نقش "آش دایی" را بازی می‌ کرد، و در روزهای گذشته نیز بارها عمو پورنگ از بچه ها خواسته بود برای سلامتیش دعا کنند.

پیکر این هنرمند کرجی که سالها خنده بر لب مردم نشاند، فردا صبح از مقابل تالار شهیدان نژاد فلاح کرج تشییع و در امامزاده طاهر به خاک سپرده می شود.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را تسلیت گفته و برای بازماندگان و خانواده وی طلب صبر می کند.