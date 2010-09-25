سازمان ملل در سایه تسلط آمریکا بی کفایت خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الجمهوریه مصر امروز در مقاله ای با عنوان "سازمان ملل متحد و احتکار آمریکا" نوشت: مجمع عمومی سازمان ملل متحد شصت و پنجمین نشست سالیانه خود را درحالی آغاز کرد که جدول کاری آن سرشار از مسائل و موضوعات قابل پرداخت بود.

از جمله موضوعات مهمی که در صدر همه مسائل قرار داشت، موضوع فلسطین بود که زمان زیادی را به خود اختصاص داد بدون آنکه به راه حلی برای بازگرداندن زمین های اشغالی فلسطین و حقوق غصب شده آن ملت به دست آید.

این روزنامه عرب زبان درادامه می افزاید: سازمان ملل متحد تاکنون نتوانست به مسئولیت های خود در قبال ملت فلسطین و اجرای قطعنامه هایی که متضمن حقوق فلسطینیان است، وفا نماید.

الجمهوریة تاکید می کند: جانبداری کورکورانه آمریکا از سیاست های توسعه طلبانه و تجاوزکارانه اسرائیل و همچنین تلاش دولت های مختلف و پی در پی آمریکا برای برتری نظامی اسرائیل بر کشورهای خاورمیانه مانع از آن می شود که سازمان ملل متحد بتواند به مسئولیت های خود عمل نماید.

این درحالی است که آمریکا همچنین در دور کردن سازمان ملل متحد و شرکای اروپایی خود از روند ( به اصطلاح) صلح خاورمیانه که از بیست سال پیش تا کنون همچنان ادامه دارد نیز نقشی اساسی دارد.

این روزنامه در ادامه خاطرنشان می سازد: آمریکا براین باور است که با سنگ اندازی بر در مسیر صلح می تواند بر حل مسئله فلسطین سایه بیفکند و در حقیقت به نفع سیاست های اسرائیل گام بردارد.

الجمهوریة در خاتمه یاد تاکید می کند: کاخ سفید باید بداند ملت فلسطین هرگز این موضوع را نخواهد پذیرفت.