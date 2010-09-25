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۳ مهر ۱۳۸۹، ۹:۲۹

150 مقاله برای شرکت در همایش فارس در جنگ جهانی اول ارسال شد

150 مقاله برای شرکت در همایش فارس در جنگ جهانی اول ارسال شد

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر عامل بنیاد فارش شناسی گفت: 150 مقاله برای شرکت در همایش بین المللی "فارس در جنگ جهانی اول" به دبیرخانه این همایش ارسال شده است.

علی اکبرصفی پور در رابطه با همایش فارس در جنگ جهانی اول در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز بیان کرد: این 150 مقاله از استانهای مختلف کشور و برخی از کشورهای دیگر به دبیرخانه همایش فارس در جنگ جهانی ارسال شده است.

وی در خصوص زمان برگزاری این همایش تصریح کرد:برای این همایش زمان ارسال مقالات تا سی و یکم شهریورماه بود و مراسم نیز در آبان ماه در 10 عنوان برگزار می شود.

مدیرعامل بنیاد فارس شناسی افزود: برای داوری این همایش تاکنون حدود 15 داور از دانشگاههای مختلف انتخاب شده است.

صفی پور با اشاره به اینکه این مقالات از سه گروه تشکیل می شود، اظهار داشت: اصل مقالات انتخاب شده در مراسم توسط نویسنده ارائه شده و برخی از مقالات که ایراد داشته برگشت داده می شود تا اصلاحات انجام شود.

به گفته وی مقالاتی که انتخاب شوند چاپ و منتشر خواهند شد.

به گزارش مهر، نقش علما و روحانیون در مبارزات مردم، بررسی تاثیر نمایندگیهای سیاسی روسیه، بریتانیا و آلمان و اتباع آنها در شرایط اجتماعی و سیاسی فارس، فعالیت نمایندگی وزارت امور خارجه و گزارشهای آن در مورد فارس، والیان و حکام فارس و کنشها و واکنشهای نمایندگی های سیاسی در انتصاب و خلع آنها و دولت مرکزی و فارس از جمله محورهای این همایش بین المللی خواهد بود.

همچنین اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فارس، ژاندارمری فارس، تفنگ داران پلیس جنوب و سازمان و تشکیلات آن، فعالیتها، تاثیر آن در شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی فارس و مبارزات و جنگ های مردم فارس علیه آن، احزاب فارس، نقش ایلات و عشایر فارس و ایلخانی های آن ها در مسایل سیاسی، شرح حال مبارزان و فعالان سیاسی، اسناد و مدارک باقی مانده از این دوره از علما، روحانیون، احزاب، جنگ ها، خاطرات مبارزان، مطبوعات فارس و نقش آنها و سیاحان و فارس از دیگر بخشهای این همایش است.

کد مطلب 1157852

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