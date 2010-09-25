به گزارش مهر از ورایتی نیل کراس فیلمنامه این پروژه را بر اساس ایده‌ای از خود دل تورو نوشته و استودیوی یونیورسال تهیه‌کنندگی آن را بر عهده دارد.



فیلم قصه پدری را روایت می کند که برای نجات جان پسرش به قاچاق مواد مخدر روی می آورد.بر اساس قرار دادی که دل تورو از سال 2008 با یونیورسال منعقد کرده بود ، این فیلمساز قرار است ظرف چند سال آینده چند پروژه مهم این استودیو از جمله اقتباسی از رمان دن سیمونزبا عنوان " درود" و بازسازی پروژه هایی چون " فرانکشتین" ، " دکتر جکیل و آقای هاید" و" قصاب خانه شماره 5" را جلوی دوربین ببرد.



به نظر می رسد دل تورو که ماه مه گذشته پس از دو سال انتظار از کارگردانی دو قسمت از فیلم " هابیت" انصراف داد ماه های پر کاری را در عرصه تهیه کنندگی ، کارگردانی و فیلمنامه نویسی پیش رو داشته باشد. او به زودی فیلمنامه‌ای بر اساس رمان "در کوه های جنون" نوشته اچ پی لاور کرافت برای یونیورسال می نویسد و به احتمال زیاد مدیریت تولید این پروژه را هم بر عهده خواهد گرفت.پروژه‌ای که از سال 2004 قرار بود برای دریم ورکس تولید کند.

