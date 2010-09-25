فرود اضطراری یک هواپیمای پاکستانی در استکهلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این هواپیمای پاکستانی لحظاتی پیش به خاطر تهدید به بمبگذاری مجبور شد در فرودگاه استکهلم پایتخت سوئد فرود آید.

تعداد مسافران این هواپیما 273 نفر عنوان شده است. خبرهای بیشتری در این باره منتشر نشده است.