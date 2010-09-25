دمشق پایتخت توافقات خاورمیانه است/ قاهره کنار زده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "خالد عبدالمجید" با اشاره به دیدار اخیر میان "خالد مشعل" و "عزام الاحمد" در دمشق اظهار داشت: این دیدار با حضور تعداد دیگری از اعضای دفتر سیاسی حماس در دمشق تا ساعات پایانی شب ادامه داشت.

وی تاکید کرد: در این روزها دمشق به پایتخت توافقات منطقه تبدیل شده است. در اینجا مشاهده می شود که مسئله فلسطین به تدریج در حال مطرح شدن در دمشق است و در آن تحرک ویژه ای دیده می شود.

دبیرکل جبهه مبارزه مردمی فلسطین در ادامه با اشاره به اینکه سوریه بازیگری مهم در حل چالش های پیچیده منطقه همچون لبنان و عراق بوده است، تاکید کرد: فلسطینیان هم امیدوارند که مشکل خود را (آشتی ملی) در دمشق حل کنند.

وی با اشاره به این مسئله که در حال حاضر اصول تعیین شده و جامعی برای آشتی واقعی در فلسطین وجود ندارد، تاکید کرد: این تحرکاتی که هم اکنون دیده می شود به پیشنهاد کشورهای عربی و مصر بوده است تا در نهایت اوضاع داخلی فلسطین آرامتر شده و از طرفی این مسئله به روند مذاکرات ابومازن و اسرائیلی ها لطمه وارد نیاورد.

خاطر نشان می شود، پیش از این مصر هدایت گفتگوهای آشتنی ملی فلسطین میان فتح و حماس را بر عهده داشت که به نظر می رسد ناکامی های متعدد و پیاپی قاهره این مسئولیت را بر عهده دمشق نهاده باشد.