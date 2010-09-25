  1. استانها
  2. همدان
۳ مهر ۱۳۸۹، ۹:۴۲

در طول جشنواره تئاتر؛

بازدید از غار علیصدر همدان رایگان می شود

بازدید از غار علیصدر همدان رایگان می شود

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر گفت: بازدید از غار علیصدر برای هنرمندان، کارگردانان ومیهمانان حاضر در هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک میهمان رایگان است.

حسن اسلامیان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه غار علیصدر یکی از بی نظیرترین غارهای طبیعی و قابل قایقرانی جهان است، گفت: شرکت سیاحتی علیصدر در جشنواره فیلم کودک و نوجوان عضو ستاد مرکزی است و در این راستا برنامه هایی را انجام می دهد.

وی با بیان اینکه برای اطلاع و معرفی اماکن تفریحی و توریستی استان همدان به میهمانان حاضر در جشنواره، بنرهای تبلیغاتی در سالن های نمایش فیلم و تئاتر نصب خواهد شد، گفت: در این ایام، بازدید از تپه عباس آباد شهر همدان نیز رایگان است.

اسلامیان با اشاره به اینکه تبلیغ اماکن تفریحی و توریستی همدان بر روی بلیت های جشنواره صورت می گیرد، اظهار داشت: شهروندان دارای بلیت پس از ارائه نیمی از بلیت برای ورود به سالن نمایش فیلم و تئاتر، می توانند از نیمه دیگر آن برای تخفیف بلیت اماکن تاریخی و توریستی به ویژه غار علیصدر استفاده کنند.

وی جشنواره را در معرفی همدان و تبدیل ظرفیت های بالقوه شهر همدان به ظرفیت های بالفعل موثر دانست و با بیان اینکه جاذبه های استان همدان در این مدت بهتر به جهانیان معرفی می شود، افزود: همدان با برگزاری دو جشنواره بین المللی، می تواند ظرفیت های خود را به نمایش گذاشته و خود را به عنوان یک پایتخت فرهنگی و هنری به جهانیان معرفی کند.

هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان هفتم تا 11 مهر ماه در همدان برگزار می شود.

کد مطلب 1157862

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار