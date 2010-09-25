بازدید از غار علیصدر همدان رایگان می شود

حسن اسلامیان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه غار علیصدر یکی از بی نظیرترین غارهای طبیعی و قابل قایقرانی جهان است، گفت: شرکت سیاحتی علیصدر در جشنواره فیلم کودک و نوجوان عضو ستاد مرکزی است و در این راستا برنامه هایی را انجام می دهد.

وی با بیان اینکه برای اطلاع و معرفی اماکن تفریحی و توریستی استان همدان به میهمانان حاضر در جشنواره، بنرهای تبلیغاتی در سالن های نمایش فیلم و تئاتر نصب خواهد شد، گفت: در این ایام، بازدید از تپه عباس آباد شهر همدان نیز رایگان است.

اسلامیان با اشاره به اینکه تبلیغ اماکن تفریحی و توریستی همدان بر روی بلیت های جشنواره صورت می گیرد، اظهار داشت: شهروندان دارای بلیت پس از ارائه نیمی از بلیت برای ورود به سالن نمایش فیلم و تئاتر، می توانند از نیمه دیگر آن برای تخفیف بلیت اماکن تاریخی و توریستی به ویژه غار علیصدر استفاده کنند.

وی جشنواره را در معرفی همدان و تبدیل ظرفیت های بالقوه شهر همدان به ظرفیت های بالفعل موثر دانست و با بیان اینکه جاذبه های استان همدان در این مدت بهتر به جهانیان معرفی می شود، افزود: همدان با برگزاری دو جشنواره بین المللی، می تواند ظرفیت های خود را به نمایش گذاشته و خود را به عنوان یک پایتخت فرهنگی و هنری به جهانیان معرفی کند.

هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان هفتم تا 11 مهر ماه در همدان برگزار می شود.