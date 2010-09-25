12 پروژه آب و خاک در فارسان در حال احداث است

سام مردانی در گفتگو با خبرنگارمهر در فارسان اظهار داشت: در سال ‌جاری با اعتباری افزون بر سه میلیارد و 480 میلیون ریال 12 پروژه آب و خاک در این شهرستان در دست احداث و تاسیس است.

وی افزود: این تعداد پروژه شامل احداث کانالهای آبیاری، تامین آب اراضی کشاورزی، مرمت و لایروبی قنوات و احداث و بازسازی جاده‌های بین مزارع است.

مردانی همچنین بر ضرورت توجه بیشتر کشاورزان در راستای مبارزه به موقع با علفهای هرز مزارع این شهرستان تاکید کرد و گفت: این در حالیست که کشاورزان با انجام سمپاشی و مبازره به موقع نسبت به کنترل علفهای هرز مزارع مانع کاهش کمی و کیفی محصول خود می‌شوند.

مدیر جهاد کشاورزی فارسان تصریح کرد: استفاده از سموم شیمیایی مناسب، انتخاب نازلهای مناسب، تنظیم صحیح ارتفاع پاشش و کیفیت مناسب سمپاشی، استفاده از بذور بوجاری شده در زمان کشت و عدم استفاده بی‌رویه از سموم شیمیایی که خود موجب طغیان بعضی از علفهای هرز می‌شود، از جمله مواردی است که تولیدکنندگان باید برای مبارزه با علفهای هرز مدنظر داشته باشند.

مردانی به مهمترین روشهای مبارزه یا کنترل علفهای هرز اشاره کرد و گفت: مبارزه بیولوژیکی، مبارزه شیمیایی، مبارزه زراعی و مبارزه مکانیکی از جمله مهمترین روشهای مبارزه یا این مشکل ویژه کشاورزان است.

وی با تاکید بر اینکه مبارزه زراعی در عمل بیشترین قسمت از مبارزه با علفهای هرز را تشکیل می‌دهد، گفت: در این روش مبارزه، از سموم شیمیایی یا علف کشها برای کنترل علفهای هرز استفاده می‌کنند.

مردانی ادامه داد: پیشگیری، از اصول اساسی در برنامه‌های مدیریتی کنترل علفهای هرز محسوب می‌شود و جلوگیری از آلودگی مزارع و باغها همیشه کم هزینه‌تر و راحت‌تر از مبارزه با علفهای هرز است.

وی به مهمترین روشهای پیشگیری از رشد علفهای هرز در مزارع اشاره کرد و گفت: پا‌کسازی مسیر جویهای آب و کانالهای آبیاری سنتی، رعایت مسائل بهداشتی در مزرعه، جلوگیری از رشد و توسعه علفهای هرز در اطراف مزارع، استفاده از بذر پاک، بوجاری شده و یا گواهی شده عاری از علفهای هرز، جلوگیری از ورود دام به داخل مزارع و باغها از روشهای پیشگیری از رشد علفهای هرز است.