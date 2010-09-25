به گزارش خبرگزاری مهر، امید علی مسعودی با بیان اینکه هنوز نیاز جویی مخاطبان روی رسانه های مکتوب، دیداری و شنیداری است، اظهار داشت: اگر رسانه‌های دیجیتالی در نمایشگاه‌های سالانه که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود به حاضران در این نمایشگاه ها معرفی شود به طور قطع بیش از پیش مورد استقبال قرار می گیرد.



وی افزود: نیازهای امروز دنیا و کشور ما را به سمت دیجیتالی شدن سوق می دهد و در راستای همسویی با تکنولوی روز، رسانه‌های دیجیتالی در فرهنگسازی بین اقشار مختلف جامعه مهم ترین نقش را ایفا می کنند.



مسعودی در پاسخ به این سوال که آیا رسانه های دیجیتال موجود در کشور از لحاظ کیفی در حد مطلوب و استانداردهای جهانی هستند، گفت: از لحاظ کیفی در سطح قابل قبولی هستیم و با وجود اینکه دیر وارد این حوزه از دیجیتال شدیم اما شروع خوبی داشتیم و با توجه به اهمیتی که مسئولان برای این موضوع قائل هستند به آینده ای روشن امیدواریم.



وی ادامه داد: بعد از ورود هر فن آوری به کشور ابتدا جو بی اعتمادی به آن وجود دارد بعد شیفتگی و استفاده افراطی از آن و سپس برخورد منطقی دیده می شود. در حوزه رسانه های دیجیتالی در مرحله برخورد منطقی هستیم که مطمئنا به معنای استفاده صحیح و برخوردهای درست با این فن آوری است.



رئیس دانشکده علوم ارتباطات سوره در بیان فواید برگزار ی جشنواره و نمایشگاه رسانه های دیجیتالی عنوان کرد: این جشنواره علاوه بر آشنا کردن مردم با آخرین دستاوردها و پدیده های حوزه، عامل مهمی در تشویق فعالان این عرصه است؛ همچنین حاضران می توانند از تجربیات داخلی و خارجی نیز برای بهبود کالاهای خود بهره ببرند.

