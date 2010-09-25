هوفنهایم در زمین کلن متوقف شد

به گزارش خبر گزاری مهر، هوفنهایم جمعه شب در زمین کلن با نتیجه تساوی یک بر یک متوقف شد. پودولسکی در دقیقه 17 تیم کلن را صاحب برتری کرد و دمبا با در دقیقه 54 گل تساوی را وارد دروازه تیم میزبان کرد. این رقابت ها طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
یکشنبه 4/7/1389
* بایرن مکونیخ - ماینز
* شالکه - بروسیا دورتموند
* اشتوتگارت - بایرلورکوزن
* اینتراخت - نورنبرگ
* سنت پائولی - دورتموند
* وردربرمن - هامبورگ
دوشنبه 5/7/1389
* ولفسبورگ - فرایبورگ
* کایزرسلاترن - هانوفر
جدول رده بندی:
1- ماینز 15 امتیاز
2- دورتمنوتد 12 امتیاز
3- هوفنهایم 11 امتیاز - یک بازی بیشتر
4- هانوفر 10 امتیاز
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13- کلن 5 امتیاز
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16- اشتوتگارت 3 امتیاز
17- اینتراخت 3 امتیاز
18- شالکه 3 امتیاز
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